A Roma, nel cuore pulsante della cultura, si prepara un evento che promette di catturare l’attenzione di chi ama la letteratura raffinata e le figure iconiche del Novecento. Lunedì 16 giugno 2025, alle ore 19.00, il Satyrus Temporary Bar, situato sulla suggestiva Scalinata di Villa Borghese, proprio di fronte alla Galleria Nazionale, ospiterà la presentazione de “Il profeta e la diva”, il nuovo romanzo di Giuseppe Manfridi.

Un Dialogo Intimo tra Leggende del Novecento

Il romanzo, edito in Italia da Gremese e da pochi giorni sbarcato anche in Francia grazie a Éditions de Grenelle, è un’opera intensa e magnetica. Manfridi propone una sorprendente meditazione letteraria su due figure leggendarie che hanno segnato indelebilmente il Novecento italiano e internazionale: Pier Paolo Pasolini e Maria Callas.

La trama si snoda ad Aleppo nel 1969, immediatamente dopo la conclusione delle riprese del film “Medea”. Il lettore è invitato a immergersi in una notte quasi fuori dal tempo, in cui Maria Callas e l’atleta Giuseppe Gentile, interprete di Giasone nel film, si ritrovano a confrontarsi. Il loro è un dialogo intimo, rarefatto e profondamente segnato da silenzi eloquenti. L’assenza di Pasolini, pur non essendo fisicamente presente, permea ogni singola pagina con una forza inquieta e profonda, quasi un’eco delle sue intuizioni e del suo genio.

Lo Stile di Manfridi e l’Apprezzamento Internazionale

Con una lingua raffinata e intrisa di sensualità, Manfridi esplora in queste pagine il potere trasformativo degli incontri e la vertigine insita nelle verità non dette. “Il profeta e la diva”, dopo aver riscosso un notevole successo nel panorama letterario italiano, segna ora il debutto dell’autore in lingua francese, confermando così la sua posizione tra le voci più originali e apprezzate della narrativa contemporanea.

Durante l’incontro, l’autore e l’editore saranno presenti per dialogare con il pubblico. Grazie alla collaborazione con la Libreria Koob, che cura le presentazioni degli eventi culturali, sarà possibile acquistare il libro direttamente sul posto, sia nella versione italiana che in quella francese. L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti, offrendo un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura e per coloro che desiderano approfondire le figure di Pasolini e Callas attraverso una lente inedita e affascinante.