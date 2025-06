L’insegna Despar continua a espandere la sua presenza sul territorio italiano, puntando su un modello di supermercato che coniuga praticità, qualità e un’attenzione crescente alla sostenibilità. Le recenti aperture e il restyling di punti vendita in diverse regioni d’Italia testimoniano una strategia di crescita mirata a rispondere alle esigenze di una clientela diversificata.

Il Piemonte si Rinnova e si Espande

A Bardonecchia (TO), il Despar Express di via Medail ha completato un profondo restyling. L’intervento ha riguardato una riqualificazione strutturale e funzionale completa, con l’obiettivo di migliorare la disposizione dei prodotti e rendere il percorso d’acquisto più intuitivo e agevole per i clienti. Questo progetto si inserisce in una più ampia strategia di crescita dell’insegna, sottolineando la centralità del cliente e l’impegno verso un retail sostenibile e innovativo.

Non solo restyling: a Casalgrasso (CN), un nuovo punto vendita Despar rappresenta un investimento significativo per rafforzare la presenza in Piemonte. Accolto con entusiasmo da clienti, fornitori e partner, il negozio è stato progettato per offrire un’esperienza d’acquisto moderna e sostenibile, grazie all’impiego di illuminazione LED, refrigerazione di ultima generazione e iniziative per la riduzione degli sprechi. Anche qui, i servizi di spesa a domicilio, sconto over 65 e ritiro in negozio sono attivi.

Nuove Aperture tra Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia

A Genova, è stato inaugurato un nuovo Despar, progettato per rispondere alle esigenze quotidiane della comunità locale e dei turisti. Il supermercato si distingue per un’offerta completa e di qualità, con un’attenzione particolare ai prodotti freschi e al marchio Despar. Servizi innovativi come la spesa a domicilio, il ritiro in punto vendita, lo sconto over 65, il parcheggio riservato, i locker InPost e l’adesione al circuito fidelity I Am Despar Card migliorano l’esperienza d’acquisto. L’orario continuato, dalle 7:30 alle 20 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8:30 alle 13, assicura massima accessibilità.

In Emilia-Romagna, il punto vendita Despar di Sarsina (FC), nel cuore del Cesenate, è ora operativo. Gestito da una storica famiglia del territorio, il supermercato, con una superficie di 150 mq, valorizza i prodotti locali e ha contribuito alla crescita occupazionale impiegando cinque giovani collaboratori neoassunti.

Anche la Lombardia vede un ritorno: nel centro storico di Salò (BS), un punto vendita Despar di 400 mq ha riaperto i battenti in una posizione strategica. L’inaugurazione segna un ritorno alla prossimità, con particolare attenzione all’accessibilità e a un servizio di qualità.

Il Formato Despar in Calabria con Tre Nuove Aperture

La Calabria è protagonista di un’espansione significativa con l’apertura di tre nuovi punti vendita Despar.

A Mormanno (CS), un borgo situato ai confini del Parco Nazionale del Pollino, è stato inaugurato un nuovo Despar che offre un assortimento completo di prodotti a marchio e un’ampia selezione nei reparti Gastronomia e Ortofrutta. L’apertura risponde alla crescente attrattività turistica della zona e alle esigenze dei residenti.

Anche Crotone accoglie un nuovo Despar, caratterizzato da un assortimento ampio e curato, un reparto Gastronomia ben fornito e un team pronto a offrire un servizio cordiale e professionale.

Infine, a San Pietro a Maida (CZ), è stato inaugurato un nuovo Despar con reparti Ortofrutta, Macelleria e Gastronomia, un assortimento completo e un’atmosfera accogliente. L’apertura rafforza la copertura territoriale dell’insegna in un’area in crescita e strategica per la Calabria.