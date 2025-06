Le aziende del Friuli Venezia Giulia mostrano una resilienza superiore nel caso di dazi imposti dall’amministrazione Trump. Questo è quanto emerge da una ricerca condotta dalla sezione FVG della Banca d’Italia, coordinata da Paolo Chiades. Lo studio analizza l’esposizione delle imprese regionali rispetto al mercato statunitense, utilizzando milioni di dati riferiti al 2022, considerati “strutturali” poiché non hanno subito significative modifiche nel corso degli anni.

Il ragionamento si basa su due elementi principali: il Friuli Venezia Giulia è forse la regione italiana più aperta agli scambi internazionali e le esportazioni sono particolarmente concentrate rispetto alla media nazionale. Nella regione operano 5.300 aziende esportatrici, che rappresentano un significativo 4,6% di tutte le imprese italiane attive nel settore. Il 5% delle imprese FVG che esportano di più genera l’85% delle esportazioni totali; in Italia, il 5% delle aziende più attive contribuisce all’80% del totale delle esportazioni.

In questa forte concentrazione è importante distinguere tra grandi e piccole aziende esportatrici. Le seconde, infatti, tendono a esportare in non più di 5 paesi e per non più di 5 tipi di prodotti, mentre le grandi aziende operano in oltre 20 paesi e offrono più di 20 categorie di beni. È proprio questa diversificazione nei mercati di destinazione a incrementare le opportunità di reinserimento delle aziende, anche in base alle loro strutture produttive e commerciali.

Lo studio non include il settore della cantieristica, poiché presenta dinamiche proprie.