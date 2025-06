Piacenza si prepara ad accogliere un evento di spicco nel campo dell’oftalmologia: il “Meeting on Ophthalmological challenges and insights – Live surgery symposium”, in programma il 13 giugno. Questa giornata sarà interamente dedicata alla chirurgia retinica avanzata, sotto la direzione scientifica di Rino Frisina, direttore del dipartimento delle Chirurgie specialistiche e di Oculistica.

Un’Esperienza Immersiva in Sala Operatoria

La caratteristica distintiva di questo meeting è la possibilità per i partecipanti di assistere in diretta a interventi complessi. Le operazioni saranno trasmesse dalla sala operatoria direttamente alla Sala Colonne, sede congressuale. Grazie all’impiego della tecnologia 3D, gli spettatori, muniti di appositi occhiali, potranno seguire ogni fase dell’intervento con una profondità di campo aumentata. Un elemento innovativo è la sovrapposizione in tempo reale di immagini diagnostiche all’immagine chirurgica, offrendo una visione integrata dell’atto operatorio.

L’azienda sanitaria sottolinea come questa tecnologia non sia riservata a eventi eccezionali, ma faccia parte della pratica quotidiana dell’oculistica di Piacenza, dove viene utilizzata anche negli interventi di routine. Questa scelta consente ai chirurghi una visione più precisa e contribuisce a migliorare l’esito delle procedure. Il meeting garantirà un dialogo continuo tra sala operatoria e platea, grazie alla presenza di moderatori che raccoglieranno e proporranno in tempo reale le domande del pubblico, stimolando confronto e analisi condivisa.

Sessioni Teoriche e Confronto Specializzato

Il pomeriggio del simposio sarà dedicato a una sessione teorica incentrata sulle patologie dell’interfaccia vitreoretinica. Saranno approfonditi i meccanismi, gli approcci chirurgici, i risultati clinici e le possibili complicanze. Sarà anche un’opportunità preziosa per un confronto diretto con gli specialisti dell’oculistica piacentina sulle più recenti evoluzioni del settore.

Il meeting si distingue per il suo formato innovativo, dinamico e scientifico, che si discosta dai congressi tradizionali. È rivolto non solo agli specialisti in oftalmologia, ma anche ai medici di famiglia, interessati ad approfondire gli sviluppi della chirurgia retinica e le sfide cliniche affrontate dai pazienti. L’evento, con la sua formula di chirurgia in diretta, punta a diventare un appuntamento fisso nella vita scientifica di Piacenza, con nuove edizioni già programmate per l’autunno e per marzo.