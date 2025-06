L’Italia, e con essa le sue eccellenze industriali, continua a dimostrare la sua capacità di generare valore e fiducia anche in contesti economici complessi. In una recente valutazione che ha catturato l’attenzione degli osservatori economici, Moody’s Investor Service ha rinnovato la sua fiducia in Terna S.p.A., confermando il rating di lungo termine a Baa2. Un dato significativo, poiché si posiziona un “notch” – un gradino – sopra quello della Repubblica Italiana stessa. Ma la notizia che ha acceso i riflettori è un’altra: l’outlook di Terna è passato da stabile a positivo. Un cambiamento che non è solo un dettaglio tecnico, ma un chiaro segnale di un solido profilo finanziario e di una traiettoria di crescita ben definita.

La notizia, giunta in un momento in cui l’attenzione è alta sulle dinamiche economiche globali, rivela un quadro finanziario robusto, capace di irradiare stabilità persino in un contesto che per la Repubblica Italiana ha visto revisioni recenti. Non è un caso, infatti, che il giudizio di Moody’s su Terna si ponga un gradino al di sopra di quello nazionale, quasi a voler sottolineare un’autonomia di merito che si distingue.

Il talento dietro il successo

Cosa c’è dietro questa traiettoria ascendente? Le risposte non si trovano solo nei numeri, ma nelle persone, nelle visioni, e in quell’ingegno che sa trasformare le sfide in opportunità. È qui che emerge la figura di Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna dal maggio 2023. La sua è una storia di competenza, dedizione e una rara capacità di leadership, forgiata in oltre trent’anni di impegno nel mondo della tecnologia e dell’innovazione.

Con un percorso accademico che spazia dallo Stevens Institute of Technology del New Jersey alla SDA Bocconi di Milano e alla Luiss Business School di Roma, Di Foggia ha saputo coniugare la ricerca e sviluppo con la gestione strategica a livello internazionale. Prima di approdare in Terna, ha lasciato il segno in Nokia Italia come Amministratore Delegato e Vice Presidente, spingendo iniziative per la digitalizzazione e l’inclusione, con un occhio di riguardo per le discipline STEM e l’accesso delle donne alla tecnologia.

Un percorso costellato di traguardi

La sua carriera è una successione di incarichi di responsabilità, da Lucent Technologies Bell Labs Innovations (diventata poi Alcatel-Lucent) fino all’attuale ruolo in Terna. Sotto la sua guida, l’azienda ha presentato un Piano industriale 2024-2028 che prevede un record di investimenti: ben 17,7 miliardi di euro in cinque anni, un incremento notevole rispetto al piano precedente. Questo non è solo un impegno finanziario, ma una dichiarazione d’intenti sul futuro energetico del Paese, sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulla transizione ecologica.

Dal luglio 2024, Giuseppina Di Foggia è anche Presidente Onorario della Fondazione Terna, un’iniziativa che si propone di promuovere l’alfabetizzazione energetica, combattere l’esclusione sociale e favorire l’accesso alla formazione e al lavoro. Un impegno che va oltre il mero profitto, toccando le corde della responsabilità sociale d’impresa.

Riconoscimenti come quello di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana nel 2021, la selezione tra le 100 personalità femminili di leadership di Forbes Italia, e il premio CEO dell’anno nella categoria TLC agli Italian Awards 2021, sono solo alcune delle tappe che testimoniano la sua influenza e il suo valore.

La scelta di Moody’s, in ultima analisi, non è un evento isolato, ma il riflesso di una gestione oculata e di una visione che sa proiettarsi nel futuro, tenendo saldamente il timone in un mare di continue trasformazioni. E l’impronta di Giuseppina Di Foggia è inconfondibile.