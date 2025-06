L’attività del Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) al Policlinico Sant’Orsola di Bologna sta vivendo una fase di crescita sostenuta, grazie anche ai nuovi spazi e alle attrezzature all’avanguardia ora a disposizione. Questa espansione risponde a un notevole aumento della domanda, con un quasi triplicarsi degli accessi agli ambulatori tra il 2022 e il 2024, passando da 4.200 a 11.200 in soli tre anni. Anche i prelievi di ovociti sono aumentati significativamente, da 350 a 800 interventi nello stesso periodo.

Risultati e Tempi di Attesa Migliorati

Nel biennio 2023-2024, la procreazione assistita al Sant’Orsola ha portato a 477 gravidanze, con un tasso di successo di circa il 30%. L’introduzione della PMA nell’elenco dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) all’inizio di quest’anno ha ulteriormente incrementato le richieste, con un afflusso di coppie anche da fuori regione per le prime visite. Contemporaneamente, i tempi di attesa sono stati drasticamente ridotti: si va da due a sei-sette mesi al massimo, un netto miglioramento rispetto ai 18 mesi di qualche anno fa.

Infrastrutture e Tecnologie All’Avanguardia

Il Centro per la PMA del Sant’Orsola ora dispone di due sale operatorie dedicate al prelievo degli ovociti e all’impianto degli embrioni. Sono stati creati anche spazi specifici per la processazione di gameti ed embrioni, oltre a nuovi laboratori per la seminologia e la diagnosi pre-impianto. L’introduzione di tecnologie innovative, come i nuovi incubatori timelapse, rappresenta un grande passo avanti. Questi incubatori sono dotati di un sistema ottico di monitoraggio e di software di intelligenza artificiale che consentono di valutare in tempo reale il potenziale di impianto degli embrioni.

Criobanca e Preservazione della Fertilità

Il riassetto del centro ha permesso anche la riorganizzazione e l’ampliamento degli spazi della criobanca, la cui attività è cresciuta nel 2025. Pazienti (inclusi giovani e giovanissimi) che devono affrontare trattamenti potenzialmente compromettenti per la fertilità possono ora scegliere di crioconservare i propri gameti o il tessuto ovarico per un utilizzo futuro. Negli ultimi due anni, il Sant’Orsola ha effettuato oltre 270 crioconservazioni di liquido seminale, 200 cicli per la preservazione degli ovociti e 140 interventi per la crioconservazione di tessuto ovarico, oltre a 50 reimpianti. Queste procedure hanno già portato a 14 gravidanze e 11 parti.

Un Centro di Terzo Livello con Nuove Prospettive

Il direttore della ginecologia del Sant’Orsola, Renato Serracchioli, ha espresso grande soddisfazione all’inaugurazione del nuovo centro, sottolineando come questa attività, svolta da quasi 40 anni, possa ora contare su “locali adeguati, con strutture e apparecchiature all’avanguardia”. Il Centro del Sant’Orsola è un centro di terzo livello, il che significa che offre tutte le tecniche di PMA, sia omologa che eterologa. Per quanto riguarda l’eterologa, Serracchioli ha precisato che “i gameti vengono acquisiti da banche all’estero” e la loro disponibilità dipende dal budget annuale messo a disposizione dalla Regione. Anche la direttrice generale del Policlinico di Bologna, Chiara Gibertoni, si è detta soddisfatta, evidenziando come i nuovi spazi siano finalmente “aggiornati e dimensionati correttamente” per far fronte alla crescente domanda e ai risultati eccellenti ottenuti.