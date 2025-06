Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha fornito un aggiornamento puntuale sull’andamento del suo programma di acquisto di azioni proprie, un’iniziativa strategica volta all’annullamento delle quote riacquistate. L’operazione, avviata lo scorso 2 giugno 2025, è stata oggetto di un comunicato dettagliato che riassume l’attività di riacquisto svolta nella prima settimana di giugno sul mercato regolamentato.

L’Avvio del Programma e le Modalità Operative

Il programma di buyback di Intesa Sanpaolo, annunciato al mercato il 26 maggio 2025, ha come obiettivo primario l’annullamento delle azioni ordinarie acquisite. Questa tipologia di operazione è comunemente impiegata dalle società per ottimizzare la propria struttura di capitale e potenzialmente accrescere il valore per azione residuo.

Le operazioni di acquisto sono state condotte sulla piattaforma Euronext Milan, gestita da Borsa Italiana. È fondamentale sottolineare che l’esecuzione del programma è stata affidata a un intermediario terzo, Morgan Stanley Europe SE, operante in piena autonomia e senza alcun coinvolgimento diretto del Gruppo Intesa Sanpaolo. Tale approccio garantisce la piena indipendenza e la trasparenza delle transazioni, in linea con le normative vigenti.

Riepilogo degli Acquisti nella Prima Settimana di Giugno

Nel periodo compreso tra il 2 giugno e il 6 giugno 2025, Intesa Sanpaolo ha registrato una serie di acquisti significativi di azioni ordinarie, come dettagliato nella tabella seguente:

DATA N. AZIONI ACQUISTATE PREZZO MEDIO D’ACQUISTO (€) CONTROVALORE (€) 2 giugno 2025 13.598.326 4,8959 66.576.044,26 3 giugno 2025 14.019.335 4,8888 68.537.724,95 4 giugno 2025 14.046.009 4,8805 68.551.546,92 5 giugno 2025 11.916.260 4,8869 58.233.570,99 6 giugno 2025 4.506.865 4,9522 22.318.896,85 Totale dal 2 giugno al 6 giugno 2025 58.086.795 4,8930 284.217.783,97

Complessivamente, nel corso della prima settimana di esecuzione del programma (dal 2 giugno al 6 giugno 2025), sono state acquistate 58.086.795 azioni, equivalenti a circa lo 0,33% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo. Il prezzo medio ponderato di acquisto per azione si è attestato a 4,8930 euro, con un controvalore totale pari a 284.217.783,97 euro.