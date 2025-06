L’Assemblea degli Azionisti di Consap S.p.A. si è riunita il 4 giugno in sede ordinaria e ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024. All’Assemblea erano presenti l’Azionista unico della Società, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il Presidente Sestino Giacomoni, l’Amministratore Delegato Vincenzo Sanasi d’Arpe, i Consiglieri Francesca Ceruti, Silvia Triggiani e Antonio Zennaro, oltre ai membri del Collegio Sindacale (il Presidente Angela Affinito, i Sindaci effettivi Giovanni De Summa e Silvio Salini) e il Consigliere delegato della Corte dei Conti, Raimondo Nocerino.

Bilancio Approvato e Rafforzamento Patrimoniale

Il Socio Unico in Assemblea, dopo aver preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, ha approvato il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2024. A differenza degli anni passati e su proposta del Consiglio di Amministrazione di Consap, l’Assemblea ha deliberato di destinare a riserva straordinaria un importo pari al 50% dell’utile netto del 2024, con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio di Consap S.p.A.. Il restante 50% è stato attribuito all’azionista (MEF).

Monitoreaggio dei Costi Operativi

L’Azionista unico ha inoltre dichiarato di aver preso atto della riduzione dei costi operativi aziendali rispetto all’esercizio 2023, invitando l’Organo di amministrazione a proseguire nell’attento monitoraggio della dinamica economica. Il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento fissati dal MEF è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il management, considerando il peculiare modello di business della Società, basato sull’erogazione di servizi di interesse pubblico e a sostegno del sistema economico con esclusivo recupero dei costi, senza alcun compenso per i servizi resi (il cosiddetto Mark up).

Consolidamento del Ruolo e Gestione Efficiente

L’Amministratore Delegato Vincenzo Sanasi d’Arpe ha sottolineato che “il 2024 ha rappresentato un anno cruciale nel percorso di consolidamento del ruolo di Consap quale soggetto attuatore di politiche pubbliche ispirate ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa e il fatto che l’Azionista abbia destinato a Consap il 50% dell’utile ne è un chiaro riconoscimento. Un risultato che è stato possibile soprattutto grazie a una sana gestione della Società”. Sanasi d’Arpe ha aggiunto che in Consap è in atto un efficientamento dei processi a tutti i livelli, un percorso che sta dando i suoi frutti e ponendo le basi per la creazione di giuste economie di scala, valorizzando il merito e la corretta allocazione delle risorse. Consap, grazie alla sua expertise, è ora in grado di intercettare le istanze della collettività e fornire risposte risolutive, congrue e in tempi brevi, anche attraverso una politica di contenimento dei costi di gestione, un approccio apprezzato dall’Azionista Unico.

Impegno Costante e Ruolo Sociale

Il Presidente Sestino Giacomoni ha dichiarato che quanto deliberato testimonia l’impegno costante svolto da Consap nel corso del 2024, con oltre 30 attività portate avanti che certificano la missione, il ruolo sociale e l’evoluzione della società. Ha evidenziato come Consap, oltre a svolgere i compiti affidati dalle pubbliche amministrazioni in maniera seria, professionale e tempestiva, sia diventata sempre più propositiva, capace di intercettare i bisogni dei cittadini e proporre soluzioni alle Istituzioni. Consap si conferma uno strumento dello Stato a sostegno delle Istituzioni e dei cittadini, svolgendo la sua importante funzione sociale da oltre 30 anni.

Consap: Player Globale per Servizi di Pubblica Utilità

Consap si conferma, ancora una volta, player globale per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato nella fornitura di servizi di pubblica utilità, capace di integrare competenze amministrative, finanziarie, gestionali e di controllo a sostegno di cittadini, famiglie