Cellularline, azienda italiana di primo piano nel settore degli accessori per smartphone e tablet, segna una tappa fondamentale nella sua evoluzione aziendale, trasformandosi in Società Benefit. Questa decisione non è un semplice cambio di status, ma l’ufficializzazione di un impegno a lungo termine a generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, integrando questi obiettivi nel proprio modello di business e rendendoli parte integrante dello statuto aziendale.

Le Società Benefit, introdotte in Italia nel 2016, sono un riconoscimento per quelle aziende che, oltre alla ricerca del profitto, perseguono finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholder. Per Cellularline, questo nuovo modello di governance guiderà l’intera strategia e l’evoluzione del Gruppo, preparandolo con maggiore solidità ad affrontare le sfide presenti e future.

Un Passaggio Naturale e Consapevole

Christian Aleotti, CEO di Cellularline, ha commentato questa transizione, evidenziando come rappresenti l’evoluzione naturale di un percorso già intrapreso dall’azienda. “Questo passaggio rappresenta l’evoluzione naturale di un impegno che da anni guida le nostre scelte – commenta Christian Aleotti, CEO di Cellularline –. Essere Società Benefit significa per noi guardare al futuro con ancora più responsabilità e consapevolezza, mettendo al centro il benessere delle persone, l’attenzione all’ambiente e un’innovazione responsabile pensata per migliorare la qualità della vita.”

Con questa mossa, Cellularline si impegna formalmente a perseguire obiettivi concreti in ambito ambientale e sociale. Le finalità di beneficio comune, chiaramente delineate, riflettono e rafforzano i pilastri strategici del Gruppo.

Pilastri Strategici per un Impatto Positivo

Il nuovo statuto di Cellularline Società Benefit delinea tre aree di impegno fondamentali:

Valorizzazione delle persone: “contribuire allo sviluppo del pieno potenziale delle proprie persone, creando un ambiente che possa garantire ai propri talenti benessere, motivazione e coinvolgimento; cooperare inoltre in maniera continuativa con i partner con cui condivide visione, idee e progettualità, per massimizzare la creazione di valore sociale e ambientale oltre che economico per tutto l’ecosistema”. Questo punto sottolinea l’importanza di un ambiente di lavoro positivo e la collaborazione per un impatto esteso.

“contribuire allo sviluppo del pieno potenziale delle proprie persone, creando un ambiente che possa garantire ai propri talenti benessere, motivazione e coinvolgimento; cooperare inoltre in maniera continuativa con i partner con cui condivide visione, idee e progettualità, per massimizzare la creazione di valore sociale e ambientale oltre che economico per tutto l’ecosistema”. Questo punto sottolinea l’importanza di un ambiente di lavoro positivo e la collaborazione per un impatto esteso. Innovazione responsabile: “considerare l’aspetto umano dell’innovazione per progettare e realizzare i più efficaci prodotti e servizi con il minor impatto ambientale possibile, che possano soddisfare i bisogni delle persone, amplificando e chiarendo la potenzialità dell’esperienza tecnologica”. Qui l’innovazione è vista non solo in termini di prodotto, ma anche di responsabilità ecologica e utilità per l’utente.

“considerare l’aspetto umano dell’innovazione per progettare e realizzare i più efficaci prodotti e servizi con il minor impatto ambientale possibile, che possano soddisfare i bisogni delle persone, amplificando e chiarendo la potenzialità dell’esperienza tecnologica”. Qui l’innovazione è vista non solo in termini di prodotto, ma anche di responsabilità ecologica e utilità per l’utente. Sostenibilità ambientale: “attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica”. Un impegno chiaro verso la riduzione dell’impatto ambientale e l’adesione agli obiettivi climatici globali.

Un Percorso Sostenibile Supportato da Esperti

L’acquisizione della qualifica di Società Benefit è stata resa possibile grazie al supporto di NATIVA, Regenerative Design Company, che da anni affianca Cellularline nella definizione e implementazione di un percorso strategico di integrazione della sostenibilità nel modello di business e nella governance. Un ruolo chiave è stato svolto anche da Legance – Avvocati Associati, con il Partner Roberto Randazzo, che ha fornito l’assistenza legale necessaria.

Dal 2020, Cellularline ha già implementato un piano strategico di evoluzione continua. Questo include la valutazione annuale dell’impatto aziendale, l’analisi del profilo di sostenibilità dei prodotti più rappresentativi e la mappatura e il coinvolgimento dell’ecosistema degli stakeholder, con un’attenzione particolare alla catena di fornitura. Per il 2025, l’azienda si propone di rafforzare ulteriormente questi impegni, collaborando attivamente con partner e stakeholder per il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Con una presenza consolidata in oltre sessanta paesi, Cellularline dimostra oggi, più che mai, la sua determinazione a costruire un futuro in cui la tecnologia sia al servizio del bene comune, unendo innovazione, impatto positivo e trasparenza.