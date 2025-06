In merito alla sicurezza sul lavoro, Marina Calderone, ministra del lavoro, ha comunicato in Aula al Senato l’intenzione del Governo di proseguire il dialogo proficuo con le parti sociali, anche attraverso la creazione di tavoli tecnici dedicati. Presentando un resoconto sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha richiamato l’attenzione sui dati forniti dall’INAIL riguardanti le denunce di infortuni, aggiornati al primo quadrimestre del 2025. Questi dati, ha affermato, sono “confortanti, senza dubbio, ma non sufficienti”. Ha inoltre citato i dati sugli accertamenti effettuati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, che evidenziano “un aumento di circa il 60% dei controlli ispettivi dal 2022 al 2024”, sottolineando che tali controlli rappresentano uno stimolo a continuare l’impegno per la tutela effettiva dei lavoratori.

L’intento del Governo, ha evidenziato la ministra, è quello di mantenere un dialogo attivo e costante con le parti sociali e datoriali per raggiungere insieme l’obiettivo di un contrasto più efficace agli infortuni nei luoghi di lavoro.

Il tema della sicurezza sul lavoro è tra le massime priorità nell’agenda del Governo. Marina Calderone ha spiegato che, fin dall’inizio e a seguito dei gravi incidenti verificatisi nei primi mesi di insediamento dell’esecutivo, è emersa la necessità di attuare interventi strutturali e incisivi. Nella sua relazione, ha ricordato che la Costituzione “ci consegna un dovere: fare di ogni posto di lavoro un luogo sicuro e dignitoso”. Tuttavia, ha avvertito, “ci confrontiamo quotidianamente con una realtà che richiede una nuova cultura e consapevolezza della tutela della salute e della sicurezza”.