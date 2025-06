Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, ha tagliato un traguardo storico, raggiungendo i 275 milioni di utenti registrati a livello globale. Da gennaio 2024, ben 80 milioni di nuovi utenti si sono uniti alla piattaforma, confermando una traiettoria di espansione tra le più rapide nella storia delle piattaforme digitali. Questa crescita posiziona Binance al pari di giganti del calibro di Netflix, X (ex Twitter), Facebook, LinkedIn e Instagram.

Dopo aver impiegato quasi cinque anni per accogliere i primi 100 milioni di utenti, Binance ha acquisito i successivi 100 milioni in poco più di due anni, evidenziando un’accelerazione significativa che riflette una trasformazione cruciale nell’industria delle criptovalute. In meno di otto anni di attività, Binance ha raggiunto un livello di adozione globale che la maggior parte delle aziende impiega decenni per ottenere. Da gennaio 2024, oltre 156.000 persone si sono iscritte a Binance ogni giorno, con una media di circa 1,8 nuovi utenti al secondo.

Un Segnale di Fiducia nel Futuro del Denaro

Gianluigi Guida, nella foto,CEO di Binance Italy, ha spiegato: “A differenza di altre piattaforme che si basano sull’engagement e i contenuti, Binance permette agli utenti di gestire attivamente asset finanziari reali, rendendo questo traguardo più di una semplice metrica: è un segnale concreto di un cambiamento profondo nel modo in cui il mondo interagisce con il denaro“. Binance ha sviluppato un nuovo sistema da zero, crescendo a velocità senza precedenti anche in mercati spesso trascurati dalla finanza tradizionale. Dai pagamenti quotidiani al sostegno in situazioni d’emergenza, l’azienda sta dimostrando come le criptovalute non siano solo una possibilità concreta, ma una necessità. Un esempio in Italia è la prima donazione su blockchain effettuata da Binance a un ospedale italiano, stanziando oltre 500mila euro per la realizzazione di nuovi ambulatori del Policlinico Gemelli di Roma.

Il Profilo della Community Italiana di Binance

La community di Binance non è un pubblico passivo; è composta da investitori, risparmiatori e partecipanti attivi a un nuovo sistema finanziario. In Italia, la base utenti di Binance riflette un’evoluzione simile a quella globale, ma con caratteristiche peculiari. Secondo una recente indagine condotta dall’exchange su oltre 5.700 utenti italiani, la base di utilizzatori si dimostra sempre più matura, informata e orientata al lungo periodo. Oltre la metà è attiva da più di un anno, con il 24% presente nel settore da oltre cinque anni. L’età più rappresentata è quella tra i 36 e i 45 anni (29,8%), seguita da quella 46-55 (30,4%), mentre il 60,9% degli utenti ha almeno un diploma di scuola superiore. Si tratta in gran parte di lavoratori: il 61,6% è dipendente, mentre il 17,6% è un libero professionista. A guidare l’ingresso nel mondo crypto non sono solo i social, ma anche il passaparola personale (36%), segno di una fiducia crescente e di un interesse che si consolida nel tempo. Questa evoluzione conferma come anche in Italia le criptovalute stiano passando da fenomeno di nicchia a elemento sempre più rilevante nella pianificazione finanziaria individuale.

“C’è una differenza fondamentale da sottolineare: quando 275 milioni di persone si iscrivono a un social network, si misura la rilevanza culturale. Quando lo stesso numero di persone si unisce invece a una piattaforma finanziaria, è un segnale di fiducia nella piattaforma stessa, nei suoi prodotti e nella visione del futuro del denaro. I 275 milioni di utenti che celebriamo oggi hanno scelto consapevolmente di abbracciare una nuova era finanziaria”, ha concluso Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy.