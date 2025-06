Per il terzo giorno consecutivo, si registra un incremento delle quotazioni dei prodotti raffinati, mentre i prezzi medi dei carburanti alla pompa mostrano lievi variazioni. Sono emersi segnali di aumento anche nei listini dei prezzi consigliati dei principali marchi. Secondo quanto riferito da fonti affidabili, la compagnia Tamoil ha elevato di un centesimo al litro i prezzi raccomandati per la benzina.

Le seguenti sono le medie dei prezzi praticati comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy e elaborate dagli esperti. I dati sono stati rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti: la benzina self service è stabile a 1,696 euro/litro (compagnie 1,699, pompe bianche 1,687); il diesel self service rimane invariato a 1,594 euro/litro (compagnie 1,599, pompe bianche 1,581). Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo è di 1,838 euro/litro (compagnie 1,879, pompe bianche 1,758), mentre il diesel servito è a 1,736 euro/litro (compagnie 1,780, pompe bianche 1,651). Il Gpl servito è a 0,713 euro/litro (compagnie 0,721, pompe bianche 0,703) e il metano servito è a 1,442 euro/kg (con una leggera diminuzione, compagnie 1,446, pompe bianche 1,439). Infine, il Gnl è a 1,271 euro/kg (compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,274 euro/kg).

Per quanto riguarda i prezzi sulle autostrade, la benzina self service si attesta a 1,798 euro/litro (servito 2,064), il gasolio self service è a 1,705 euro/litro (servito 1,976), il Gpl è a 0,845 euro/litro, il metano a 1,513 euro/kg e il Gnl a 1,342 euro/kg.