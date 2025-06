Banca Ifis, punto di riferimento nel credito italiano alle PMI, intraprende un passo significativo nel suo percorso di sviluppo sostenibile, annunciando una nuova partnership quinquennale con Digit’Ed. Questa collaborazione, pensata per le oltre 2.000 persone del Gruppo, mira a potenziare la Ifis Academy, un’iniziativa già parte integrante di Kaleidos, il Social Impact Lab di Banca Ifis. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il capitale umano, considerandolo una leva fondamentale per l’innovazione e la competitività in un settore in rapida trasformazione.

Il cuore di questo progetto risiede nella valorizzazione delle competenze distintive delle “Ifis People”. In un’epoca caratterizzata da mutamenti accelerati nel panorama bancario, economico e finanziario, la Banca Ifis si proietta verso un futuro che richiede non solo aggiornamento, ma una vera e propria capacità di anticipazione. L’iniziativa non è solo un investimento nella formazione, ma un riconoscimento tangibile del ruolo cruciale che le persone giocano nel successo e nella responsabilità sociale dell’impresa.

Una Formazione All’Avanguardia per le Sfide di Domani

La partnership con Digit’Ed si traduce in un impegno concreto nell’adozione di metodologie formative evolute e l’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia. L’integrazione dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento adattivo e dell’approccio esperienziale promette di rivoluzionare l’esperienza didattica. Il piano prevede percorsi modulari, personalizzabili e accessibili, ideati per fondere efficacemente contenuti teorici con competenze operative.

I temi che saranno affrontati riflettono le direttrici strategiche del settore e dell’economia globale: dalla digital transformation alla sostenibilità, passando per la leadership, la gestione del rischio, la cultura finanziaria e l’indispensabile aggiornamento regolamentare. Questa architettura formativa è concepita per fornire alle Ifis People gli strumenti necessari per navigare e prosperare in un contesto sempre più complesso.

Il Benessere delle Persone al Centro della Strategia

Questa evoluzione della Ifis Academy si inserisce coerentemente in un processo già avviato dal Gruppo Banca Ifis, volto a consolidare una cultura organizzativa che pone al centro il benessere delle persone, l’inclusione e la formazione continua. L’intento ultimo è quello di generare valore duraturo e diffuso, un principio che anima la visione di crescita sostenibile della Banca.

Le voci dei protagonisti confermano la portata dell’iniziativa. Davide Vassena, Amministratore Delegato di Digit’Ed, esprime il suo orgoglio: “Siamo orgogliosi di affiancare Banca Ifis in questo progetto, che dimostra grande attenzione alle sfide future del settore. Grazie alla nostra esperienza nel digital learning e a una faculty d’eccellenza, contribuiremo alla costruzione di percorsi formativi su misura, capaci di accompagnare le Ifis People verso un futuro più digitale, sostenibile e competitivo”.

Da parte di Banca Ifis, Rosalba Benedetto, Vicepresidente, nella foto, sottolinea la rilevanza strategica dell’investimento nel capitale umano: “L’investimento nel capitale umano è uno degli elementi principali della strategia che ha consentito a Banca Ifis di affermarsi come punto di riferimento nel credito italiano alle Pmi nel corso dei suoi oltre 40 anni di vita. L’accordo con Digit’Ed rappresenta un’importante evoluzione di questo posizionamento e consentirà di rafforzare la capacità delle Ifis People di guidare con successo i progetti di sviluppo della Banca in un mondo che cambia a grande velocità”.