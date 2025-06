Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al progetto di Terna (nella foto, l’a. d. Giuseppina Di Foggia) per un nuovo collegamento in cavo interrato nella Città Metropolitana di Torino, toccando i comuni di Bricherasio e Luserna San Giovanni.

Un Investimento per il Futuro Energetico

L’intervento, parte della Missione 2-Componente 2-Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riceve un parziale finanziamento dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa NextGenerationEU. Parliamo di un investimento complessivo che supera i 15 milioni di euro. L’opera prevede la creazione di un collegamento in cavo interrato a 132 kV, esteso per 7,3 km, che connetterà l’impianto di consegna “Bricherasio” e la cabina primaria “Luserna”, entrambi sotto la gestione del distributore locale.

Benefici per il Territorio e l’Ambiente

Questa nuova infrastruttura porterà alla demolizione dell’elettrodotto aereo esistente “IC Bricherasio – CP Luserna”, lungo 7,7 km. Verranno rimossi 26 tralicci che attualmente si trovano nei comuni di Bricherasio, Luserna San Giovanni, Campiglione Fenile e Bibiana. Lo smantellamento di questi sostegni libererà ben 23 ettari di territorio, un passo importante verso la riqualificazione ambientale.

Tempistiche e Obiettivi

Terna ha già avviato la progettazione esecutiva e tutte le attività preliminari all’inizio dei cantieri, il cui avvio è previsto entro l’estate. I lavori dureranno circa 18 mesi, con l’entrata in esercizio del nuovo collegamento fissata per giugno 2026. Questo elettrodotto, già inserito nel “Piano di Resilienza” di Terna per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, garantirà una riduzione del rischio di disalimentazione della rete locale e dei danni causati da eventi atmosferici estremi, come il forte vento. Si rafforzerà così la magliatura del sistema elettrico, aumentandone l’efficienza e l’adeguatezza.