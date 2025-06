Finalmente un’innovazione che segna un passo avanti significativo nel mondo della diagnostica per le infezioni del sangue. DiaSorin (nella foto, l’a. d. Carlo Rosa) ha annunciato di aver ricevuto l’autorizzazione 510(k) dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il LIAISON PLEX® Gram-Positive Blood Culture Assay. Questo nuovo pannello di test molecolari multiplex, l’ultimo a essere approvato, completa il portafoglio di Diasorin per la diagnosi delle infezioni del sangue sulla piattaforma LIAISON PLEX®, affiancandosi a quelli già disponibili per le infezioni respiratorie.

Un Approccio Mirato per Diagnosi Più Efficienti

Il LIAISON PLEX® Gram-Positive Blood Culture Assay è stato specificamente progettato per rilevare i patogeni Gram-Positivi. Questa specificità è fondamentale, perché consente ai laboratori clinici di migliorare il processo diagnostico attraverso una selezione mirata dei pannelli da utilizzare.

In pratica, dopo la coltura e la colorazione di Gram effettuate in caso di sospetta infezione ematica, i laboratori possono identificare rapidamente il tipo di patogeno (lieviti, gram positivi o gram negativi). A quel punto, è possibile selezionare il pannello molecolare più adatto e specifico. Questo approccio mirato non solo rende la diagnosi più precisa, ma permette anche di ridurre i costi rispetto alle soluzioni attuali che analizzano numerosi patogeni indiscriminatamente.

Nel dettaglio, il nuovo pannello LIAISON PLEX® Gram-Positive Blood Culture Assay rileva, in meno di 2 ore, 17 target (13 batteri Gram-positivi e 4 geni di resistenza), inclusi patogeni come Bacillus spp. e mecC, e una serie di patogeni già offerti dal test VERIGENE® Gram-Positive Blood Culture. Questa rapidità e precisione permettono ai medici di prendere decisioni terapeutiche tempestive e mirate.

Il test si avvale anche della tecnologia proprietaria NanoGrid, una soluzione innovativa capace di rilevare gli acidi nucleici senza la necessità della classica reazione di amplificazione. Questo riduce significativamente il rischio di ottenere risultati falsi positivi, aumentando l’affidabilità della diagnosi.

Flessibilità e Ampliamento dell’Offerta

Angelo Rago, President di Luminex, ha commentato: “L’approvazione del LIAISON PLEX® Gram-Positive Blood Culture Assay consente a Diasorin di offrire alla nostra crescente lista di clienti un menù completo e flessibile di pannelli multiplex per le diagnosi delle infezioni del sangue sul LIAISON PLEX®. Questo importante traguardo offre ai medici una flessibilità senza precedenti nel personalizzare i pannelli per le emoculture in base alle esigenze specifiche di ogni paziente. Siamo fortemente impegnati a continuare ad ampliare la nostra offerta sulla piattaforma, per garantire un accesso sempre più ampio ai nostri prodotti diagnostici multiplex”.

Il portafoglio completo di pannelli per la diagnosi delle infezioni del sangue sul LIAISON PLEX® include ora il LIAISON PLEX® Yeast Blood Culture Assay, il LIAISON PLEX® Gram-Negative Blood Culture Assay e, appunto, il nuovo LIAISON PLEX® Gram-Positive Blood Culture Assay. Con questa aggiunta, Diasorin rafforza la sua posizione nel campo della diagnostica molecolare, offrendo strumenti sempre più precisi e mirati per la gestione delle infezioni gravi.