Il termine ultimo per il pagamento della rata della Rottamazione-quater delle cartelle è scaduto lo scorso 31 maggio. Se il versamento non viene effettuato o è eseguito oltre tale termine, oppure se l’importo versato è inferiore rispetto a quanto dovuto, la normativa prevede la perdita dei vantaggi della Definizione agevolata. In tal caso, le somme già versate saranno considerate come acconto sul debito residuo.

È importante notare che il pagamento è richiesto solo per i contribuenti che sono in regola con le rate precedenti. Al contrario, coloro che hanno presentato domanda di riammissione alla Rottamazione-quater entro il 30 aprile scorso non sono soggetti a questa scadenza. A questi ultimi, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro la fine di giugno, una nuova comunicazione contenente l’importo delle somme dovute e i moduli necessari per il pagamento.