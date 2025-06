La notizia che scuote il settore tecnologico è l’accordo raggiunto da Qualcomm (nella foto, l’a. d. Cristiano Amon) per acquisire Alphawave IP Group, azienda britannica produttrice di chip, per un valore di 2,4 miliardi di dollari. L’operazione promette di ridisegnare gli equilibri nel campo dei data center e della connettività AI.

Un’offerta allettante per gli azionisti

L’acquisizione prevede che ogni azione Alphawave venga scambiata per 2,48 dollari in contanti, equivalenti a 183 pence. Questa cifra rappresenta un premio significativo: il 96% rispetto al prezzo di chiusura di Alphawave di 94 pence precedente all’annuncio, il 70% sulla media ponderata degli ultimi 30 giorni e il 59% sulla media ponderata degli ultimi 60 giorni.

Agli azionisti di Alphawave viene offerta anche un’alternativa: la possibilità di ricevere 0,01662 azioni Qualcomm di nuova emissione o 0,00964 azioni Qualcomm Exchangeable Security di Serie A per ogni azione Alphawave. È previsto un periodo di lock-up di 4 anni per queste opzioni azionarie. Il Board di Alphawave ha valutato entrambe le proposte – l’offerta in contanti e l’Offerta Alternativa 1 – come eque e ragionevoli, segno di una valutazione positiva da parte della dirigenza britannica.

Obiettivi strategici e modalità dell’acquisizione

L’operazione è gestita da Aqua Acquisition Sub LLC, una consociata interamente controllata da Qualcomm, e verrà implementata attraverso un concordato approvato dal Tribunale. L’obiettivo primario di Qualcomm con questa acquisizione è rafforzare la propria posizione nei settori cruciali dei data center e della connettività AI. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale e l’elaborazione dati sono al centro dell’innovazione tecnologica, l’integrazione delle competenze di Alphawave può rappresentare un vantaggio competitivo significativo.

Un elemento chiave che ha facilitato l’accordo è l’ottenimento da parte di Qualcomm e Bidco di impegni irrevocabili per circa il 50,1% del capitale sociale di Alphawave. Questi impegni includono anche quelli di amministratori e dirigenti di Alphawave, a dimostrazione di un forte allineamento tra le parti coinvolte.