PINKO, il rinomato brand italiano di moda, ha rilasciato i risultati del primo trimestre 2025, evidenziando una performance operativa e strategica in evoluzione. Al 31 marzo 2025, i ricavi delle vendite hanno superato i 70 milioni di euro, registrando una lieve flessione del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, questa diminuzione si inserisce in un contesto di forte attenzione alla marginalità e all’efficienza operativa, rendendo il risultato particolarmente positivo alla luce dei recenti cambiamenti strutturali e organizzativi interni.

Il Ritorno all’Utile e la Solida Ripresa dell’EBITDA

Il trimestre si è chiuso in utile, un dato che conferma la solidità del percorso di rilancio intrapreso dal nuovo management. Un segnale ancora più positivo è l’indice EBITDA, che segna il ritorno di PINKO alla redditività operativa. L’EBITDA è passato da -1 milione di euro nello stesso periodo dell’anno scorso a circa 5 milioni di euro al 31 marzo 2025, una variazione di 6 milioni di euro in valore assoluto. Questo incremento significativo sottolinea l’efficacia delle misure di ristrutturazione implementate negli ultimi mesi.



Nuova Leadership per una Crescita Internazionale

Tra le misure di ristrutturazione chiave, spicca la nomina, avvenuta a marzo, di Laura Manelli (nella foto) come nuovo Amministratore Delegato. Questa scelta riflette la volontà di guidare PINKO verso una nuova fase di crescita e consolidamento internazionale. Pietro Negra, Presidente di PINKO, ha espresso positività riguardo alle prospettive, sottolineando come i dati trimestrali siano il risultato di un lavoro intenso, condiviso e orientato alla trasparenza. Laura Manelli ha aggiunto: “La crescita di PINKO conferma la visione positiva del percorso intrapreso insieme al rinnovato Consiglio di Amministrazione. Abbiamo lavorato per costruire un nuovo modello di business, valorizzando la nostra identità, ma anche ripensando i processi, le priorità e la presenza nei mercati chiave. Questi primi passi dimostrano che siamo sulla strada giusta, consolidando la nostra fiducia verso un futuro di ripresa e rinnovata crescita di PINKO sia a livello nazionale che internazionale”.

Ridefinizione Strategica e Focus sui Mercati ad Alto Potenziale

Il cambio di governance si inserisce in una più ampia ridefinizione delle priorità strategiche, con un’attenzione particolare verso i mercati ad alto potenziale. A febbraio 2025, PINKO ha siglato un accordo di collaborazione strategica con Lima Commercial Management (Shanghai) Co., Ltd. L’obiettivo di questa partnership è riposizionare il marchio nel mercato locale cinese, con l’ambizioso proposito di riaprire ben 100 store.