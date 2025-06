Dimenticate per un istante le solite noiose domeniche, o le ferie a cui manca sempre quel tocco di je ne sais quoi. Dal 18 al 21 settembre 2025, sulle rive incantevoli del South Lake Tahoe, in California, prenderà vita un evento che promette di elevare lo spirito e il palato: il Tahoe Wine & Feast. Un vero e proprio simposio di quattro giorni, destinato a trasformare il paesaggio culinario locale in un’oasi di sublime raffinatezza.

Un Baccanale di Eleganza Alpina

La cornice di questa straordinaria celebrazione è il magnifico Tahoe Blue Events Center, un luogo che già di per sé evoca un senso di grandezza. Immaginate: vini, cibo e l’eleganza tipica del luogo che si fondono in un’unica, inebriante sinfonia. E non è tutto: dietro a tanta magnificenza, c’è un nobile scopo, quello di beneficiare le organizzazioni benefiche locali. Perché, si sa, il piacere più grande è spesso quello condiviso, soprattutto quando fa del bene.

Un Viaggio Sensoriale Senza Eguali

Per gli esteti del gusto e i cultori del nettare di Bacco, l’attesa sarà ripagata da uno spettacolo senza pari. Oltre 300 vini provenienti dalle regioni più illustri del mondo – Napa, Sonoma, Monterey, Oregon, Washington, e, naturalmente, l’Italia, la Francia, la Spagna – saranno a disposizione per deliziare ogni senso. Non solo, il biglietto d’ingresso, che parte da 175 dollari, include anche piccoli piatti curati da chef acclamati, un’ode alla gastronomia che si accompagna a degustazioni di birre artigianali selezionate e distillati di alta gamma.

Tra i momenti salienti, spicca il WOW Brunch (Women of Wine), un’occasione unica per celebrare il genio femminile nel mondo del vino, in programma per giovedì. E poi, dall’apertura alla chiusura, Cene e Seminari VIP, culminando nei Grand Tastings di sabato e domenica (20-21 settembre), dalle 11 del mattino alle 3 del pomeriggio. Il culmine dell’esclusività sarà una Cena VIP con Chappellet Winery, impreziosita dalla presenza del pluri-premiato chef Jon Bonnell, vincitore di numerosi James Beard Award. Un’esperienza che promette di essere tanto indimenticabile quanto un aforisma ben congegnato.