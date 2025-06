Un nuovo fronte di rischio si apre per i collezionisti di tutto il mondo, quello delle bambole Labubu. Questi eccentrici personaggi da collezione, nati dalla creatività dell’artista di Hong Kong Kasing Lung e distribuiti in “blind box” dai negozi Pop Mart, sono diventati un fenomeno globale. Ma la loro crescente popolarità ha scatenato un’ondata di siti web fraudolenti, mirati a sottrarre dati sensibili e denaro a un pubblico entusiasta e spesso ignaro.

La Febbre di Labubu e le Trappole Online

L’euforia intorno alle bambole Labubu è esplosa ad aprile 2024, alimentata anche da sponsorizzazioni di celebrità che hanno fatto schizzare i prezzi di rivendita degli esemplari più rari a oltre 3.000 dollari. È proprio questa frenesia, unita al brivido della “blind box” che non rivela il contenuto fino all’apertura, a creare un terreno fertile per i cybercriminali.

Kaspersky ha infatti rilevato un proliferare di piattaforme fraudolente, spesso camuffate da rivenditori ufficiali, che attraggono i fan con offerte ingannevoli di bambole Labubu. L’obiettivo è chiaro: rubare informazioni finanziarie sensibili dagli acquirenti, come i dati delle carte di credito. Questi falsi negozi online sono sofisticati, spesso disponibili in diverse lingue per raggiungere un pubblico globale e ampliare la loro rete di vittime. Imitano alla perfezione l’aspetto dei brand affidabili, inclusi quelli di Pop Mart, il rivenditore e creatore ufficiale, offrendo sconti o “edizioni esclusive” per indurre gli utenti a inserire i propri dati.

L’Allarme di Kaspersky e i Consigli per la Sicurezza

La minaccia è concreta e in crescita. Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky, ha espresso una chiara preoccupazione: “I truffatori stanno sfruttando la moda delle bambole Labubu attraverso siti fraudolenti e inviti urgenti all’azione, facendo leva sull’impazienza dei fan desiderosi di accaparrarsi gli esemplari più rari. Queste piattaforme illegali ora si presentano in più lingue, ampliando così la loro portata. Consigliamo vivamente ai fan di acquistare le bambole Labubu solo da rivenditori verificati, come i canali ufficiali di Pop Mart, controllando attentamente l’URL del sito web per verificarne l’autenticità e evitando di interagire con siti che appaiono sospetti”.

Il messaggio è inequivocabile: in un mercato in cui la passione può accecare, la cautela diventa la prima linea di difesa. Verificare sempre l’autenticità del sito web, affidarsi solo a canali di vendita ufficiali e diffidare di offerte troppo vantaggiose sono pratiche essenziali per evitare di cadere nella rete dei truffatori. La battaglia contro le frodi online è costante, e in questo caso, come in molti altri, la consapevolezza è il miglior scudo.