Gli uffici ai piani alti delle grandi aziende americane sono da sempre il regno di figure chiave, e tra queste, i Chief Executive Officer (CEO) spiccano per la loro influenza. Il ruolo del CEO è cruciale per ogni società, essendo il motore della strategia e della crescita finanziaria, specialmente in momenti di incertezza. Questa leadership e la guida stabile dei CEO di alto livello hanno un costo, e le aziende raramente si sono tirate indietro dall’offrire compensi generosi, nonostante le continue critiche pubbliche.

Da ormai quindici anni, Equilar e Associated Press collaborano per analizzare i pacchetti retributivi dei CEO delle aziende dell’S&P 500. Lo studio annuale individua le tendenze nei compensi dei CEO che hanno ricoperto tale ruolo per almeno due anni alla fine dell’ultimo anno fiscale.

I Compensi dei CEO Continuano la Loro Scalata

Nonostante le incertezze economiche e la perdurante guerra commerciale, l’impatto di tali fattori sui compensi dei CEO resta sfuggente. Tuttavia, le retribuzioni dei CEO sono spesso influenzate dalle tendenze di mercato più ampie, e nel 2024, l’economia statunitense ha mantenuto una relativa robustezza. La mediana della compensazione totale per i CEO dell’S&P 500 si è attestata a 17,1 milioni di dollari nel 2024, segnando un incremento del 9,7% rispetto all’anno precedente. Sebbene l’aumento sia significativo, si registra un lieve calo rispetto al 12,6% rilevato nello studio dell’anno scorso.

Le assegnazioni azionarie rimangono la componente più consistente del pacchetto retributivo dei CEO, rappresentando il 71,6% della mediana complessiva. Nel 2024, il valore mediano delle assegnazioni azionarie è cresciuto del 14,7%, raggiungendo i 10,3 milioni di dollari. Degno di nota è l’aumento più marcato tra tutte le componenti retributive, quello dei benefit (perks), che ha registrato un’impennata del 21,5%, arrivando a una mediana di 286.343 dollari. Questo incremento potrebbe essere legato alle misure di sicurezza potenziate che le aziende stanno implementando a seguito del tragico omicidio del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, avvenuto a dicembre. I dati di Equilar suggeriscono che molte aziende stanno rafforzando i loro benefit legati alla sicurezza in risposta a nuove preoccupazioni sui rischi.

Il CEO più pagato nello studio di quest’anno è Patrick W. Smith di Axon Enterprise, il cui pacchetto di compensi totali ha raggiunto i 164,5 milioni di dollari nel 2024. Il suo compenso è stato quasi il doppio rispetto a quello di H. Lawrence Culp, Jr. di General Electric, che ha ricevuto 87,4 milioni di dollari nel 2024. Quasi tutta la retribuzione di Smith è arrivata sotto forma di un’assegnazione azionaria a lungo termine.

Il Divario Retributivo Continua a Creare Discussione

Nel 2024, il rapporto mediano tra il compenso del CEO e quello del dipendente (CEO Pay Ratio) tra le aziende dell’S&P 500 è salito a 192:1, un aumento del 3,2% rispetto al 186:1 del 2023. Il dipendente mediano ha guadagnato 85.419 dollari, riflettendo un aumento dell’1,7% su base annua. La crescita della retribuzione dei CEO continua a superare quella del dipendente mediano, una tendenza che non mostra segni di rallentamento.

Le Donne CEO Oltre la Media dell’Indice

Tra i 344 CEO dell’S&P 500 inclusi nello studio, 27 sono donne, un aumento rispetto alle 25 dello scorso anno. Le donne presenti nello studio di quest’anno hanno guadagnato un compenso totale mediano di 20 milioni di dollari, il 17,4% in più rispetto alla mediana complessiva dell’indice. Per la prima volta in più di cinque anni, Lisa T. Su, CEO di Advanced Micro Devices, non è stata la donna più pagata nel 2024. Questo onore è andato a Judith Fran Marks di Otis Worldwide, che ha guadagnato 42,1 milioni di dollari nel 2024. Jane Nind Fraser di Citigroup si è classificata seconda con 31,1 milioni di dollari, seguita da vicino da Su con 31 milioni di dollari.

I Settori e le Aree Geografiche dei CEO Meglio Remunerati

Per il sesto anno consecutivo, il settore dei servizi di comunicazione ha visto collettivamente i CEO dell’S&P 500 più pagati, con una compensazione mediana di 25,2 milioni di dollari nel 2024. I CEO che guidano aziende del settore sanitario si sono piazzati al secondo posto con 20,2 milioni di dollari, seguiti dalle aziende tecnologiche (19,3 milioni di dollari). Il settore dei servizi finanziari ha avuto il maggior numero di CEO inclusi nello studio (55), con una compensazione mediana per questi dirigenti di 18,8 milioni di dollari. Ripetendo una tendenza osservata negli ultimi anni, il settore delle utility ha registrato la compensazione mediana più bassa, pari a 12,2 milioni di dollari.

New York ha riconquistato la sua posizione di stato con i CEO dell’S&P 500 più pagati (tra gli stati con almeno cinque CEO). I CEO nello Stato dell’Empire State hanno guadagnato una mediana di 21,7 milioni di dollari nel 2024. La Florida è al secondo posto con 20,8 milioni di dollari, e l’Indiana scende al terzo con 20 milioni di dollari.

Ancora una volta, la California ha avuto il maggior numero di CEO dell’S&P 500 nel 2024, con 43, sebbene il numero sia diminuito rispetto ai 47 del 2023. Il Texas ha avuto il secondo numero più alto con 33, seguito da New York con 31. L’Illinois (23) e il Massachusetts (16) hanno completato le prime cinque posizioni.