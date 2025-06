Un nuovo, significativo accordo commerciale è stato siglato nel panorama italiano del food delivery. Alfonsino, azienda specializzata nella consegna di cibo in centri di piccole e medie dimensioni, ha annunciato una partnership nazionale con I Love Poke, una delle principali catene di poke in Italia e leader nel settore del fast casual healthy food.

L’espansione di Alfonsino nel Centro-Sud

L’intesa prevede l’attivazione del servizio di consegna di Alfonsino in quattro città chiave: Roma, Nola, Casoria e Salerno. Questa mossa strategica mira a rafforzare la presenza della piattaforma in aree del Centro-Sud Italia, espandendo la propria rete di servizi in un mercato in continua crescita.

I Love Poke, fondata a Milano nel 2017, è un caso di successo nel food retail italiano, operando con 160 punti vendita tra diretti e in franchising. Il brand si distingue per un format innovativo, l’uso di ingredienti freschi e una filosofia incentrata sul benessere. Un aspetto notevole di I Love Poke è il suo impegno a 360° verso la sostenibilità, con l’utilizzo di packaging ecocompatibili, ingredienti a chilometro zero e una filiera responsabile. Questi principi sono in linea con le crescenti esigenze dei consumatori attenti all’ambiente.

Una strategia di crescita condivisa

Questo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Alfonsino, che continua la sua espansione attraverso collaborazioni con marchi riconosciuti a livello nazionale. L’obiettivo è rispondere a una domanda sempre più crescente di alimentazione equilibrata, sostenibile e di qualità.

Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ha espresso grande entusiasmo per la nuova partnership: “Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con I Love Poke, un brand che, come Alfonsino, ha saputo intercettare i cambiamenti nei comportamenti di consumo con un’offerta innovativa, accessibile e di qualità. Condividiamo la stessa visione orientata al benessere, alla sostenibilità e alla valorizzazione di un’esperienza moderna, veloce ma consapevole. Questo accordo conferma il nostro impegno nel costruire una rete di partner in linea con i nostri valori e con le esigenze di un pubblico sempre più attento.”

Questo accordo non solo consolida la posizione di Alfonsino nel settore del food delivery, ma evidenzia anche la crescente importanza delle sinergie tra piattaforme di consegna e brand che promuovono un’alimentazione consapevole e sostenibile.