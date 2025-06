Il sipario sul leggendario Clint Eastwood si solleva ancora una volta, non sul grande schermo, ma tra le pagine di un nuovo, atteso volume. La casa editrice Gremese ha recentemente dato alle stampe “Sul set con Clint Eastwood”, opera del giornalista e scrittore francese Jean-Paul Chaillet. Un titolo che promette di svelare, con una profondità inedita, il volto di uno degli ultimi titani del cinema, in occasione del suo 95° compleanno, celebrato lo scorso 31 maggio.

L’accesso privilegiato a un’icona

Ciò che rende questo libro un evento editoriale non è solo il soggetto, ma la straordinaria genesi. Frutto di oltre trent’anni di assidua frequentazione, il volume è il distillato di incontri, viaggi e conversazioni confidenziali che Chaillet ha intessuto con Eastwood fin dal 1988. Un privilegio unico, considerando che Chaillet è stato l’unico giornalista al mondo a essere regolarmente invitato su ben ventidue set dei film di Eastwood. Da “Scommessa con la morte” a “Cry Macho”, passando per capolavori come “Gli spietati”, “Mystic River”, “Gran Torino” e “Million Dollar Baby”, il lettore viene condotto dietro le quinte di una carriera monumentale.

Un ritratto intimo e poliedrico

Il ritratto che emerge da queste pagine trascende la mera cronaca cinematografica per addentrarsi in una dimensione più intima e personale. Costruito con meticolosa cura, il libro si avvale di ricordi di momenti condivisi e interviste informali, svoltesi nei luoghi che hanno scandito la vita e la carriera di Eastwood: dagli uffici della Malpaso a Burbank al suggestivo Mission Ranch di Carmel, fino a metropoli come Tokyo, Atlanta, Detroit e Londra.

La struttura narrativa è un dialogo continuo, in cui la voce stessa di Eastwood si alterna a quella di Chaillet. Il regista si concede con rara sincerità, offrendo riflessioni sul suo mestiere, sull’evoluzione della settima arte, sulle sue passioni, dal jazz al golf. Non mancano poi le affascinanti digressioni su figure che hanno plasmato la sua traiettoria, da Sergio Leone a Don Siegel, da William Holden a Steve McQueen, e persino Alfred Hitchcock.

A completare questo affresco corale, il volume si arricchisce delle testimonianze di attori e collaboratori che hanno condiviso il set con la leggenda: da Bradley Cooper a Matt Damon, da Leonardo DiCaprio a Angelina Jolie, e ancora Tom Hanks e Morgan Freeman. Un vero e proprio mosaico di voci che restituisce al lettore la complessità e l’eleganza discreta di una delle figure più emblematiche del cinema contemporaneo. Un’occasione per esplorare non solo il cineasta, ma l’uomo, attraverso uno sguardo privilegiato e profondo.