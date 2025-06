Un percorso di selezione competitivo che ha coinvolto 92 startup da 16 Paesi diversi si è concluso con la rivelazione dei vincitori del progetto ComNext. Questa iniziativa, una call dedicata alle startup, è stata finalizzata alla ricerca di soluzioni innovative nel campo della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale.

Il contest è stato lanciato da Comtel, azienda leader in Italia nell’integrazione di sistemi ICT da oltre vent’anni. Dopo una recente quotazione e operazioni straordinarie, Comtel sta attraversando una nuova fase di crescita e sviluppo, dimostrando un forte interesse per l’innovazione.

I Vincitori di ComNext

Sono quattro le realtà che si sono distinte in questa sfida, ognuna con soluzioni all’avanguardia:

CyLock : offre una piattaforma per scansionare le vulnerabilità di reti e siti web . Fornisce inoltre un’ analisi approfondita del darkweb per trovare informazioni sensibili come password esfiltrate e dati aziendali.

: offre una piattaforma per . Fornisce inoltre un’ per trovare informazioni sensibili come password esfiltrate e dati aziendali. Cyber Evolution : ha sviluppato Lecs , una soluzione che difende reti LAN, infrastrutture Cloud e impianti industriali dagli attacchi informatici più pericolosi. Agisce dove firewall e antivirus non arrivano, monitorando attivamente la rete e rispondendo alle minacce.

: ha sviluppato , una soluzione che dagli attacchi informatici più pericolosi. Agisce dove firewall e antivirus non arrivano, e rispondendo alle minacce. PugliaAI : specializzata in soluzioni AI su misura , garantisce lo sviluppo, l’implementazione e l’integrazione di modelli di intelligenza artificiale nei processi aziendali, misurando preventivamente il ritorno sull’investimento .

: specializzata in , garantisce lo sviluppo, l’implementazione e l’integrazione di nei processi aziendali, misurando preventivamente il . Tiledesk: sviluppa una piattaforma di customer service basata sull’intelligenza artificiale. Questa permette alle aziende di automatizzare le interazioni con i clienti tramite chatbot e strumenti di messaggistica avanzata, oltre a ottimizzare i processi interni.

Per ciascuna startup vincitrice, Comtel ha delineato un percorso ad hoc, definendo obiettivi chiari e personalizzati per facilitare l’ingresso sul mercato e l’espansione del business.

Il Supporto degli Esperti

Gli esperti Comtel affiancheranno i vincitori, mettendo a disposizione il loro know-how e la loro capacità di commercializzazione di soluzioni complesse. Questo supporto sarà garantito anche grazie alla collaborazione di WDA, co-founder che ha già accompagnato oltre 60 startup sul mercato. WDA è guidato da un team di imprenditori e innovatori con pluriennale esperienza nella creazione di startup di successo.

Le Dichiarazioni

Fabio Maria Lazzerini, nella foto, CEO di Comtel, ha commentato l’iniziativa sottolineando l’importanza delle persone nella strategia aziendale: “Crediamo nelle persone, sono al centro della nostra strategia. Investiamo costantemente sui giovani e sulle ultime frontiere della tecnologia, per anticipare le richieste del mercato. Abbiamo un approccio imprenditoriale allo sviluppo della nostra strategia e da qui è nata la volontà di lanciare ComNext per supportare le startup e rendere concreti progetti all’avanguardia. Promuoviamo l’innovazione e diamo il nostro contributo alla transizione digitale“.

Roberto Macina, Founder di WDA, ha aggiunto: “Con Comtel abbiamo costruito un percorso solido per valorizzare startup ad alto potenziale in ambito AI e Cybersecurity. Le realtà selezionate si sono distinte per la qualità delle soluzioni proposte e per la forte coerenza con le sfide e gli obiettivi strategici di Comtel. In questa fase operativa, il nostro contributo sarà essenziale per coordinare la collaborazione tra Comtel e le startup, accompagnandole nello sviluppo di progetti concreti e pienamente allineati agli obiettivi comuni”.