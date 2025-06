Si registra una prevalenza di fiducia nelle principali Borse di Asia e Pacifico all’inizio della settimana, coincidente con la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Cina, focalizzati sulle terre rare. Tokyo ha chiuso con un incremento dello 0,92%, grazie a un dato sul PIL invariato, risultante migliore rispetto alla previsione di un calo dello 0,2%. Tra le altre piazze, Taiwan è aumentata dello 0,6% e Seul dell’1,39%. In controtendenza, Sydney ha registrato una diminuzione dello 0,27%, mentre Hong Kong (+1,14%), Shanghai (+0,36%), con un’inflazione cinese in calo inferiore alle stime (-0,1%), Mumbai (+0,42%) e Singapore (+0,16%) sono ancora aperte.

I future sull’Europa sono ottimisti, mentre quelli sulle piazze statunitensi mostrano un peggioramento.

In serata si attende la stima sul PIL americano da parte della Fed di Atlanta.

Il prezzo del greggio è in calo (Wti -0,22% a 64,44 dollari al barile), e si registra una discesa significativa per l’ (-1,26% a 3.318,18 dollari l’oncia), mentre il gas naturale termina il rialzo con un +0,15% a 36,3 euro al MWh. Il dollaro si presenta debole, scambiato a 0,87 euro, a 144,3 yen e a meno di 0,74 sterline. Inoltre, il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 92,1 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti, pari al 3,48%, e quello tedesco che supera il 2,56% con un decremento di 0,6 punti.

Il calo del dollaro favorisce i titoli dei grandi esportatori giapponesi, dai produttori di semiconduttori Socionext (+7,32%) e Advantest (+4,84%) ai settori automobilistici come Suzuki (+1,52%) e Mazda (-1,22%). È fiacca invece la performance di Toyota (-0,34%). Nel settore dell’elettronica, i risultati sono contrastanti con Casio (+2,99%), Panasonic (-2,07%) e Nikon (-1,23%), mentre Sony mantiene una posizione cauta (+0,29%). In campo bancario, performance positive per Mitsubishi Ufj (+0,97%) e Nomura (+0,4%).