Il 19 giugno, la ICG Gallery di Milano si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: “Magnetic Dreamscapes”. Un’esperienza immersiva che promette di ridefinire la percezione dello spazio, ponendo al centro l’innovativa soluzione di posa magnetica a secco di Iris Ceramica Group, nella foto l’a. d. Federica Minozzi, Attract®.

L’Evento e la Tecnologia Protagonista

A partire dalle ore 18:00, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un workshop creativo. L’obiettivo è realizzare il proprio “diorama“, un vero e proprio mondo concettuale in miniatura. Questi piccoli universi, ricchi di infinite possibilità, sfideranno i confini della realtà, incoraggiando i partecipanti a creare paesaggi dinamici e onirici che sapranno sorprendere e coinvolgere.

La magia di questa trasformazione spaziale è resa possibile da Attract®, un sistema di posa magnetica a secco sviluppato da Granitech specificamente per le superfici ceramiche dei Brand di Iris Ceramica Group. Questa tecnologia si distingue per la sua innovazione e circolarità, offrendo una soluzione all’avanguardia per l’installazione di pavimenti e rivestimenti.

Un Viaggio tra Creatività e Innovazione

“Magnetic Dreamscapes” non è solo una dimostrazione tecnologica, ma un invito alla creatività. L’evento mira a stimolare l’immaginazione dei partecipanti, offrendo loro gli strumenti per dare forma a visioni personali e inaspettate. La semplicità e l’efficacia di Attract® permettono di concepire e realizzare progetti che fino a poco tempo fa sarebbero stati considerati complessi o irrealizzabili. L’atmosfera che si prefigura è quella di un laboratorio in cui l’arte si fonde con l’ingegneria, generando nuove prospettive nel design e nell’architettura d’interni. L’evento rappresenta un punto di incontro tra la funzionalità del prodotto e il potenziale espressivo che esso libera, trasformando la percezione stessa degli spazi abitativi e lavorativi.