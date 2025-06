Il gruppo Fininvest ha concluso il 2024 con un incremento dell’utile netto rispetto al 2023, che aveva già riportato un risultato record di 252,9 milioni, con un aumento del 29,2% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto nonostante una donazione straordinaria di 60 milioni alla fondazione Ennio Doris, la svalutazione di alcuni asset immobiliari e in particolare del Monza calcio, dopo la retrocessione in Serie B, che tuttavia non ha ostacolato le trattative per la vendita.

Di conseguenza, l’assemblea dei soci, prevista per fine giugno, si appresta ad approvare un bilancio con un utile netto superiore ai 260 milioni. Come riportato dal Sole 24 Ore, i dividendi distribuiti da MFE ammontano a circa 59 milioni, quelli di Mondadori a 17 milioni, e di Banca Mediolanum a 177 milioni.

Riguardo al Monza Calcio, ci sarebbero due fondi americani interessati all’acquisto: uno di questi è rappresentato da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma di James Pallotta, e l’altro proviene dal Texas.