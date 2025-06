Bitget, azienda Web3 e tra i principali exchange di criptovalute a livello globale, ha ufficialmente inaugurato la seconda edizione del suo “Mese Anti-Truffa”. Si tratta di un’iniziativa di portata internazionale, concepita per elevare la consapevolezza sulla sicurezza nel mondo delle criptovalute e per proteggere gli asset digitali e i dati personali degli utenti. Per l’intero mese di giugno, la campagna mira a trasformare la paura in una maggiore consapevolezza e autonomia degli utenti.

“Vista più acuta, difesa più solida”: la strategia di Bitget

Sotto lo slogan “Vista più acuta, difesa più solida”, la campagna di Bitget integra formazione ludica, narrazione basata sulla community e contenuti altamente coinvolgenti, con l’obiettivo di promuovere una cultura della vigilanza tra gli utenti. L’iniziativa prevede il lancio dell’Hub Anti-Truffa di Bitget, un microsito dedicato ricco di risorse interattive, l’introduzione del movimento sui social media “PFP Smarter Glasses”, una serie di blog tematici sulla sicurezza e il minigioco “Smarter Eyes Challenge”.

Collaborazioni Strategiche per un Ecosistema più Sicuro

Bitget non intraprende questa missione in solitaria. La società sta collaborando con una rete crescente di esperti di sicurezza per amplificare il proprio messaggio e contribuire alla costruzione di un futuro più sicuro per la blockchain. Tra i partner principali di questa iniziativa figurano aziende di sicurezza di spicco come GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec e Security Alliance, riconosciute per la loro leadership nell’identificazione delle vulnerabilità, nell’analisi delle minacce on-chain e nello sviluppo di infrastrutture protettive.

A queste si aggiungono partnership strategiche con altri importanti operatori del Web3, tra cui Bitget Wallet, Morph e Tapswap. Tali collaborazioni sottolineano l’impegno collettivo dell’intero ecosistema verso un Web3 più sicuro, garantendo che gli utenti di portafogli, applicazioni ed esperienze sociali abbiano accesso alle conoscenze necessarie e siano protetti fin dalla fase di progettazione.

L’Impegno di Bitget per la Fiducia degli Utenti

Gracy Chen, nella foto, CEO di Bitget, ha così commentato l’iniziativa: “Le truffe possono adeguarsi, ma lo faremo anche noi. Stiamo lavorando a un futuro Web3 in cui la sicurezza non è qualcosa che gli utenti auspicano, ma qualcosa di cui fanno parte. Il Mese Anti-Truffa è in linea con la nostra convinzione che proteggere gli utenti non sia solo un dovere tecnico, ma anche un obiettivo condiviso.”

Il “Mese Anti-Truffa” di Bitget rappresenta un impegno a lungo termine, ribadendo che la sicurezza è un pilastro fondamentale per il futuro delle criptovalute. In un settore in rapida crescita come il Web3, la consapevolezza emerge come l’armatura più efficace a disposizione degli utenti, sottolineando la necessità di un approccio alla sicurezza in continua evoluzione.