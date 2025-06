Next Geosolutions Europe S.p.A., nella foto il ceo del gruppo Giovanni Ranieri, azienda leader nelle geoscienze marine e nei servizi di supporto alle costruzioni offshore, ha annunciato un importante accordo di collaborazione con il rinomato cantiere norvegese Green Yard Kleven. L’intesa riguarda la conversione della nave NG EXPLORER, che sarà trasformata per condurre indagini di alto livello sui fondali marini a livello globale.

La NG EXPLORER: Una Nuova Vita per le Energie Rinnovabili

La NG EXPLORER, lunga 58 metri e larga 14, con un pescaggio di 4,5 metri che la rende adatta anche per acque poco profonde, fu originariamente costruita nel 2010 come nave offshore. Dopo un recente utilizzo nel settore dell’acquacoltura, l’imbarcazione sarà ora riconvertita per svolgere attività specializzate per il settore energetico offshore. Nello specifico, si occuperà di indagini geofisiche, geotecniche, ambientali e sui fondali per la rilevazione di ordigni inesplosi (UXO).

La nave sarà oggetto di importanti modifiche. Verrà aggiunto un nuovo modulo di alloggio per aumentare la capacità di personale a bordo, oltre a sale riunioni, una sala di controllo e uffici. Sarà inoltre equipaggiata con un sistema di lancio e recupero (LARS) per i ROV (Remotely Operated Vehicles). A poppa verranno installati un A-frame e varie altre attrezzature di coperta. L’intera nave sarà adattata per operare efficacemente anche in ambienti con acque ad alte temperature.

Un Esempio di Economia Circolare in Azione

Un aspetto cruciale di questa collaborazione è l’attenzione alla sostenibilità. Tutte le attrezzature e i materiali rimossi dalla nave saranno riutilizzati per questa conversione, impiegati per altri progetti del cantiere o venduti. L’obiettivo primario è ridurre al minimo assoluto la produzione di rifiuti. Green Yard Kleven ha già avuto esperienza nella conversione di questa nave per un precedente proprietario ed è entusiasta di prolungarne ancora una volta la vita utile, offrendo al mercato attrezzature usate di alta qualità. Questo approccio rappresenta un eccellente esempio di economia circolare applicata concretamente e in modo altamente sostenibile.

Green Yard fornirà a Next Geosolutions un progetto completo chiavi in mano, che includerà anche la progettazione e l’ingegnerizzazione, grazie al supporto del suo ufficio tecnico interno e di Nelton Design. Il cantiere si occuperà anche della fornitura delle attrezzature, sia nuove che di seconda mano, e coordinerà l’intero processo di riclassificazione. La consegna della nave è prevista per la fine del 2025.

Le Voci dei Protagonisti

Attilio Ievoli, Presidente di Next Geosolutions, ha espresso piena fiducia nel partner norvegese: “Siamo convinti che la qualità e la precisione di Green Yard siano caratteristiche fondamentali per il successo di questo progetto, ed è per questo che li abbiamo scelti come partner”.

Michail Drakakis, Responsabile Tecnico della flotta di Next Geosolutions, ha aggiunto: “Durante il processo contrattuale, abbiamo sviluppato una forte fiducia in Green Yard Kleven e siamo rimasti impressionati dal cantiere e dalle sue operazioni sostenibili”.

Hans Jørgen Fedog, Amministratore Delegato di Green Yard Kleven, ha sottolineato l’orgoglio del cantiere: “Noi di Green Yard siamo orgogliosi di lavorare ancora una volta con una compagnia di navigazione internazionale che ha scelto il nostro cantiere per la nostra attenzione alla sostenibilità. È la dimostrazione che il nostro modello di business funziona”.

Infine, Karl Johan Barstad, Responsabile Vendite per il Retrofit di Green Yard Kleven, ha commentato la tempistica dell’annuncio: “Siamo molto soddisfatti di annunciare un incarico così importante questa settimana, proprio nel bel mezzo della fiera Nor-Shipping di Oslo. Siamo presenti a questa fiera – che è l’arena più importante per l’industria marittima in Norvegia – con un nostro stand, ben rappresentato sia dal nostro reparto vendite che da quello acquisti”.