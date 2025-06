È stato inaugurato a Roma, presso la Comunità di accoglienza CEIS, il campo da calcio ristrutturato grazie al progetto “Squadra Dentro: sport e carcere”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Antigone e sostenuta da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI, mira a costruire percorsi di solidarietà e a promuovere valori positivi tra i giovani accolti della Comunità CEIS e i giovani dell’Istituto Penale Minorile (IPM) di Casal del Marmo.

Un progetto di inclusione sociale e crescita

Il calcio, in questo contesto, si conferma un potente strumento educativo e inclusivo, capace di unire anche in situazioni di apparente difficoltà. Il progetto è stato selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, e finanziato grazie a una raccolta fondi che, da maggio ad agosto 2024, ha superato i 120.000 euro. La piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, For Funding, ha permesso a cittadini, imprese e alla stessa Banca di contribuire attivamente al successo dell’iniziativa.

L’obiettivo di “Squadra Dentro” è potenziare le attività educative già promosse nell’IPM di Casal del Marmo a Roma e al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, attraverso lo sport. Tra le attività principali, spiccano la realizzazione di un corso di aiuto allenatore all’interno del carcere minorile e la creazione di una squadra di calcio all’interno della Comunità.

Allenamenti, tornei e formazione professionale

Con il supporto dell’ASD Atletico Diritti, fondata nel 2014 da Antigone e Progetto Diritti, alcuni ragazzi selezionati dalla direzione della Comunità saranno seguiti da un allenatore di calcio esterno dedicato, partecipando a due allenamenti settimanali. L’auspicio è che la squadra “Squadra Dentro” possa prendere parte a tornei cittadini promossi da associazioni come Aics, Csen e Lega Calcio ad Otto.

In un’ottica di crescita e continuità progettuale, dieci detenuti dell’IPM, scelti in base al loro programma personale di trattamento e reinserimento sociale, riceveranno una formazione professionale per diventare a loro volta tecnici allenatori. Inoltre, sempre grazie al progetto, da novembre 2024 è attivo all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo uno sportello socio-legale di informazione e accompagnamento al rilascio.

I fondi raccolti e i beneficiari del progetto

I fondi raccolti hanno permesso di finanziare diverse aree cruciali:

La manutenzione del campo da calcio del Ceis , con l’ammodernamento di porte, reti, panchine e attrezzature per l’allenamento.

, con l’ammodernamento di porte, reti, panchine e attrezzature per l’allenamento. Il coordinamento progettuale da parte di figure professionali dedicate, tra cui il coordinatore del progetto sportivo, il tutor, l’allenatore e il coordinatore dello sportello.

da parte di figure professionali dedicate, tra cui il coordinatore del progetto sportivo, il tutor, l’allenatore e il coordinatore dello sportello. Le attività di formazione tecnica per i dieci detenuti che diventeranno allenatori.

per i dieci detenuti che diventeranno allenatori. La fornitura di materiali sportivi necessari ai detenuti (tute, divise, palloni, coni, sagome e pettorine).

necessari ai detenuti (tute, divise, palloni, coni, sagome e pettorine). I costi di tesseramento individuali e l’iscrizione della squadra al campionato.

I beneficiari diretti del progetto sono i ragazzi reclusi nell’IPM di Casal del Marmo e i giovani della Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi (Ceis). Indirettamente, il progetto beneficerà tutti gli operatori e le famiglie dei ristretti di Casal del Marmo, gli operatori del Ceis e tutti i partecipanti ai tornei o campionati in cui la squadra giocherà.

Le voci dei protagonisti

Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone e presidente di Atletico Diritti, ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di reinserimento sociale: “Lo sport comunica valori importanti, come il rispetto delle regole, dei propri compagni e degli avversari. Insegna a condividere spazi di socialità, a lavorare tutti insieme per uno stesso obiettivo, fidandosi degli altri e lasciando che gli altri si fidino di noi. Il progetto ‘Squadra Dentro’ è un ulteriore tassello che si aggiunge a questo percorso. Un tassello importante perché il primo che guarda specificatamente ai minori che, come e più degli altri, hanno bisogno di modelli educativi positivi”.

Roberto Gabrielli, responsabile Direzione regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, ha ribadito l’impegno del Gruppo nell’inclusione sociale: “Crediamo che tutti possano sbagliare e debbano poter ripartire nel modo giusto con fiducia in sè stessi, negli altri e nel futuro. Ne guadagna la persona che trova la forza di inserirsi a pieno titolo in una nuova vita e ne guadagna la società, più coesa, aperta all’accoglienza, più matura”.

Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha evidenziato l’efficacia del Programma Formula: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.