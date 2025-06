eVISO ha annunciato un significativo accordo nel settore del gas. L’azienda, nota per la sua infrastruttura di intelligenza artificiale applicata alle materie prime come luce, gas e mele, ha siglato un contratto di fornitura di gas con una primaria azienda industriale.

Un Nuovo Capitolo per la Fornitura di Gas

Il contratto, che prevede una fornitura annuale di oltre 1,8 milioni di metri cubi di gas, si traduce in un fatturato annuo stimato di circa € 1,7 milioni. Questo accordo entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 e sarà valido per l’anno termico 2025/2026. La sua concretizzazione è il risultato di un’intensa attività di ottimizzazione della filiera di approvvigionamento internazionale di gas da parte di eVISO.

L’operazione sottolinea la capacità di eVISO di proporre soluzioni a valore aggiunto ai clienti “gasivori”, ovvero le realtà industriali con elevato consumo di gas. Un elemento chiave di questa offerta è la piattaforma tecnologica proprietaria di eVISO, il cui più recente sviluppo è il portale CORTEX Gas, lanciato a marzo 2025.

Crescita Sostenuta nel Settore Gas

I dati recenti evidenziano una netta accelerazione per eVISO nel comparto del gas. Nei nove mesi compresi tra luglio 2024 e marzo 2025, l’azienda ha erogato circa 8,5 milioni di metri cubi di gas, registrando un aumento del 136% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per l’intero esercizio 2023/2024, il volume totale di gas erogato ha raggiunto i 4,6 milioni di standard metri cubi (smc).

Il contratto annunciato riveste un’importanza strategica non solo per il suo volume significativo (1,8 milioni di smc), ma anche perché si aggiunge a una serie di altri accordi destinati a utenti industriali ad alto consumo. Questo segna un’espansione per eVISO, che si sta rivolgendo sempre più a un segmento diverso rispetto ai tradizionali settori domestico e delle PMI serviti in passato.

Le Voci dell’Azienda

Lucia Fracassi, direttore generale di eVISO, ha commentato: “I numeri dei volumi della fornitura di gas indicano una accelerazione rispetto al tendenziale di crescita storico. Con il contratto siglato oggi, eVISO ha confermato la proposta di valore distintiva e competitiva nel segmento gas-tech verso la clientela industriale gasivora, segmento da cui ci aspettiamo importanti soddisfazioni.”

Anche Lorenzo Cagna, responsabile grandi clienti diretti in eVISO, ha espresso soddisfazione: “La chiusura di questo importante accordo con un cliente ad alto consumo conferma la validità della strategia commerciale e l’efficacia della tecnologia proprietaria sviluppata da eVISO. La piattaforma proprietaria ci consente di offrire soluzioni su misura, competitive e scalabili, elementi fondamentali per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei grandi consumatori di gas. È proprio questa capacità tecnologica che distingue eVISO nel mercato e la rende un partner di riferimento per i cluster industriali ad alta intensità energetica.”