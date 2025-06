La Consob, l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, ha diffuso un’Avvertenza per richiamare l’attenzione sia dei “finfluencer” che del pubblico dei risparmiatori. L’obiettivo è sensibilizzare sui pericoli legati ai consigli di investimento diffusi tramite social media e internet.

I pericoli per i risparmiatori

L’Autorità si rivolge in modo specifico ai risparmiatori che seguono in rete i finfluencer, cioè gli influencer che dispensano consigli per gli acquisti in Borsa. La Consob sottolinea i rischi che possono derivare da decisioni d’investimento prese in modo affrettato, superficiale ed emotivo. Si mette in guardia dall’“effetto gregge” e dall’erronea presunzione che un finfluencer possa offrire un servizio equiparabile a quello di un professionista autorizzato.

Un’attenzione particolare deve essere posta a quelle offerte presentate in modo incauto come molto redditizie e prive di rischio. La Consob ribadisce una delle regole basilari nel mondo degli investimenti: la stretta correlazione tra rischio e rendimento. Questo significa che a rendimenti alti corrispondono di regola rischi elevati. Inoltre, è fondamentale considerare i conflitti d’interesse che possono riguardare gli stessi finfluencer.

Le responsabilità dei finfluencer

La Consob si rivolge anche direttamente ai finfluencer, chiarendo che la loro attività deve svolgersi nel pieno rispetto della normativa europea di settore. Questo include la disciplina sulle raccomandazioni d’investimento e sul contrasto degli abusi di mercato. I finfluencer sono tenuti ad attenersi alle regole in materia di correttezza delle informazioni e di trasparenza sui potenziali conflitti d’interesse.

Sul tema, si sono già pronunciate con prese di posizione specifiche altre importanti organizzazioni internazionali: la Iosco, l’organizzazione mondiale che raggruppa le Consob di oltre 130 Paesi, e l’Esma, l’Autorità europea di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari.

Un’iniziativa globale per la sicurezza finanziaria

Il Richiamo di attenzione della Consob si inserisce in un’iniziativa internazionale più ampia, la Global Week of Action Against Unlawful Finfluencers. A questa campagna hanno aderito, oltre alla Consob, le Autorità di vigilanza di Regno Unito, Canada, Australia, Emirati Arabi Uniti e Hong Kong. L’obiettivo comune è proprio quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, i risparmiatori e gli stessi finfluencer sui rischi potenzialmente connessi con l’attività di questi operatori.

Per dare un contributo ulteriore a questa importante campagna di sensibilizzazione, la Consob ha pubblicato anche un breve video. Questo video, partendo dal celebre “schema Ponzi”, ha lo scopo di mettere in guardia il pubblico generalista dai pericoli delle truffe finanziarie online e sui social media.