Il mercato del lavoro statunitense si dimostra più robusto del previsto a maggio, con un aumento dei posti di lavoro nei settori non agricoli che ha superato le aspettative degli analisti. Un segnale positivo che arriva in un momento di attenta osservazione da parte della Federal Reserve.

Numeri Sorprendenti: Più Occupati del Previsto

Secondo i dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics, a maggio sono stati aggiunti 139 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (i cosiddetti non-farm payrolls). Questo dato supera le stime del mercato, che prevedevano un aumento più contenuto di 126 mila unità. È un incremento significativo, sebbene leggermente inferiore ai 147 mila posti di lavoro creati ad aprile (dato rivisto da 177 mila). Il tasso di disoccupazione, invece, si è mantenuto stabile al 4,2%, in linea con le attese e senza variazioni rispetto al mese precedente.

Il Settore Privato Traina la Crescita

Anche il settore privato ha contribuito in modo rilevante a questi risultati positivi. Sono stati creati ben 140 mila posti di lavoro, un dato superiore ai 110 mila attesi dal mercato e solo di poco inferiore ai 146 mila rivisti di aprile. Una nota meno brillante arriva dal settore manifatturiero, che ha registrato una diminuzione di 8.000 unità, un calo più marcato rispetto alle 1.000 unità stimate e in contrasto con l’aumento di 5.000 unità rivisto nel mese precedente.

Salari in Crescita: Un Indicatore Chiave per l’Inflazione

Un aspetto particolarmente sotto la lente d’ingrandimento è quello delle retribuzioni medie orarie. A maggio, si sono attestate a 34,3 dollari, evidenziando un aumento dello 0,4% su base mensile e del 3,9% su base annuale. Questi dati superano le attese degli analisti, che si aspettavano un incremento rispettivamente dello 0,3% e del 3,7%. Per la Federal Reserve, le retribuzioni medie orarie rappresentano un indicatore cruciale, poiché offrono una duplice prospettiva: sia sullo stato di salute generale del mercato del lavoro, sia sulle potenziali pressioni inflazionistiche. La loro crescita, quindi, sarà attentamente monitorata nelle prossime decisioni di politica monetaria.