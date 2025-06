Ci saranno disagi maggiori per i viaggiatori aerei prima di poter ricevere un indennizzo dalle compagnie aeree, con tetti per i risarcimenti ridotti e restrizioni nei casi di riprotezione per voli cancellati. Il Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea ha approvato alcune modifiche al regolamento 261/2002 sul trasporto aereo, rendendo le procedure di indennizzo più complesse. Il testo è attualmente in fase di esame da parte dell’Europarlamento. Durante la presentazione delle modifiche è stato evidenziato l’arrivo di 30 nuovi diritti, come l’obbligo da parte delle compagnie di fornire informazioni sui voli alternativi entro tre ore, e di fornire moduli precompilati. Tuttavia, l’impatto reale sarà una riduzione dei rimborsi, generando risparmi per le aziende. Secondo studi condotti da consumatori e aziende specializzate nei diritti dei viaggiatori, l’85% delle persone danneggiate potrebbe restare escluso dal risarcimento, con una perdita complessiva di 170 milioni di euro in indennizzi non versati.

Codacons ha dichiarato: “È una follia che costituisce un enorme regalo per le compagnie aeree e un grave danno per i consumatori, e siamo pronti a intraprendere una battaglia legale contro le nuove normative.” In aggiunta, la società RimborsoAlVolo, specializzata nell’assistenza ai viaggiatori e parte dell’Association of Passenger Rights Advocates (Apra), ha avviato una petizione online a seguito di intense pressioni da parte della lobby dei vettori aerei sull’Unione Europea per riformare il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri in situazioni di disservizio nel settore aereo.

Le modalità di compensazione pecuniaria cambiano, ora riconosciuta dopo tre ore di ritardo con un tetto di 250 euro per i voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro fino a 3.500 chilometri e 600 euro oltre tale distanza. Se la nuova normativa Ue viene confermata, per i viaggi all’interno dei 3.500 chilometri o per i voli effettuati in territorio Ue, il rimborso massimo sarà fissato a 300 euro e scatterà solo se l’aereo subisce un ritardo superiore alle quattro ore; oltre questo chilometraggio, la somma massima sarà di 500 euro, applicabile solo dopo sei ore di attesa. Un altro punto critico riguarda l’assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo: se le compagnie non offrono un volo alternativo entro tre ore, i consumatori che decidono di acquistare un collegamento autonomamente per raggiungere la loro destinazione potranno richiedere un rimborso solo fino al 400% del costo originale del biglietto. Questo significa che, come spiega il Codacons, “chi ha acquistato un volo low cost da 30 euro potrà chiedere al massimo 150 euro di rimborso, nonostante abbia speso molto di più per acquistare un volo alternativo all’ultimo minuto. Una vera ingiustizia per i viaggiatori, che dovranno affrontare non solo il danno, ma anche la beffa.”