Nuova importante vittoria legale per ItaliaRimborso, nella foto il Ceo Felice D’Angelo, che ha ottenuto una pronuncia favorevole in merito al volo EK96 operato dalla compagnia Emirates. La sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, ha condannato la compagnia aerea a risarcire il passeggero con 600 euro per il ritardo prolungato.

Dettagli del Disservizio del Volo EK96

Il volo EK96, in partenza da Roma Fiumicino il 20 agosto 2019, era schedulato per le 22:05, ma è decollato soltanto il giorno seguente alle 10:48, con un ritardo complessivo di oltre 12 ore. L’arrivo previsto a Dubai era per le 05:55 del 21 agosto, ma l’atterraggio è avvenuto solo alle 18:35 dello stesso giorno.

Il Riconoscimento del Diritto alla Compensazione

La compagnia ha tentato di sottrarsi alla responsabilità invocando presunte circostanze eccezionali, ma il Giudice ha rigettato tali argomentazioni, riconoscendo la piena applicabilità del Regolamento CE 261/2004 e il diritto alla compensazione pecuniaria.

«Si tratta di un’altra conferma della validità del nostro operato e del fatto che i diritti dei passeggeri devono essere rispettati, anche nei confronti di grandi compagnie internazionali – affermano da ItaliaRimborso –. Questo caso dimostra come anche in presenza di voli operati da vettori non comunitari, il Regolamento europeo può essere applicato con successo, purché la partenza avvenga da un aeroporto europeo».

La somma riconosciuta è pari a 600 euro, in linea con quanto previsto dalla normativa europea per ritardi superiori alle tre ore.

Consigli per i Passeggeri

ItaliaRimborso invita tutti i viaggiatori coinvolti in disservizi simili, quali ritardi, cancellazioni, overbooking o smarrimento bagagli, a verificare la possibilità di ottenere un risarcimento tramite il proprio portale online.