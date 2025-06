Per assicurarsi un posto privilegiato sulla spiaggia, le tariffe dei lidi “vip” hanno raggiunto cifre vertiginose, arrivando a 1500 euro al giorno per la tenda più esclusiva della Versilia durante il mese di agosto. Questa informazione proviene da analisi aggiornate sulle quotazioni degli stabilimenti balneari, pubblicate in anteprima.

In generale, il costo per affittare un ombrellone e due lettini durante il fine settimana in uno stabilimento standard è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2024, oscillando tra i 32 e i 35 euro al giorno. Tuttavia, ci sono significative variazioni territoriali: a Sabaudia si possono spendere fino a 45 euro, mentre a Gallipoli si raggiungono i 90 euro e in alcune località della Sardegna i prezzi possono toccare i 120 euro. Alcuni operatori hanno mantenuto i prezzi stabili rispetto all’anno precedente, mentre altri hanno apportato lievi aumenti fino a un massimo del 5%. Anche i costi per consumazioni e servizi accessori, come bevande e noleggio di attrezzature da spiaggia, hanno subito rincari.

Se ci si sposta verso le spiagge di “lusso”, il panorama cambia radicalmente: è il caso del Twiga in Versilia, dove la spesa per una “tenda imperiale” può arrivare a 1500 euro al giorno. Questa tenda, che ha la capacità di ospitare fino a 10 persone, è fornita di 4 letti, 4 lettini, 4 sdraio, 3 sedie e 1 tavolo. Optando per una tenda normale, il costo si attesta a 600 euro, inclusi nel prezzo 2 letti, 2 lettini, 2 sdraio e un tavolo.

Per quanto riguarda l’Augustus Hotel di Forte dei Marmi, il costo per una postazione fronte mare ad agosto è di 560 euro al giorno, con inclusi 2 lettini singoli, uno matrimoniale, 2 sdraio, teli e cassaforte. Al Nikki Beach Costa Smeralda, la formula “Letto da spiaggia + divano” costa 550 euro al giorno e comprende un credito di 230 euro utilizzabile sul menu, pur con un servizio di bottiglia limitato; 450 euro è il prezzo per una cabana sulla spiaggia, mentre per due lettini e un ombrellone si spende 400 euro, anch’essi accompagnati da un credito di 230 euro.

Se si desidera trascorrere una giornata al mare nel prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, il costo per una capanna in prima fila è di 515 euro, inclusi 2 sdraio, un lettino con materasso, un tavolo con posti a sedere e altri benefit. Al contrario, i prezzi del Cinque Vele Beach Club di Pescoluse hanno subito una flessione: chi prenota oggi per agosto nella zona “exclusive” spende 470 euro e ha diritto alla possibilità di rimborso se la prenotazione viene annullata entro 30 giorni dall’arrivo.