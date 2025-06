L’avvento dell’elettrico e l’introduzione di politiche di incentivazione per promuovere le vetture a basse emissioni stanno avendo un impatto sul parco auto circolante italiano. Tuttavia, secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24, basata sui dati ACI, i progressi dal 2020 ad oggi sono ancora insufficienti per un rinnovo radicale del parco auto esistente, che rimane storicamente datato e obsoleto.

Nelle strade italiane circolano ancora quasi 18,4 milioni di vetture con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore, pari al 44,5% del totale. Di queste, un dato preoccupante è che quasi 4,28 milioni di veicoli sono addirittura Euro 0-1, rappresentando il 10,3% del totale. Per quanto riguarda le auto elettriche “pure”, nonostante l’incremento delle vetture in circolazione sia cresciuto dal 2023 al 2024 di ben il +103,2%, rispetto al totale del parco auto rappresentano solo lo 0,8%.

Questa fotografia evidenzia l’urgenza di un intervento più deciso per svecchiare l’attuale parco auto, composto per più di quattro vetture su dieci (42,4%) da modelli con 15 anni o più, pari a oltre 17,53 milioni di veicoli.

Come Intervenire: Non Solo Elettrico, ma Nuove Generazioni di Tradizionali

Un aiuto significativo può arrivare dal mondo digitale. Grazie all’ampia disponibilità non solo di auto nuove, ma anche di usate ibride, elettriche, benzina e diesel di nuova generazione, i consumatori hanno la possibilità di acquistare vetture di qualità a prezzi più “contenuti”. Questo contribuisce in maniera importante al processo di “svecchiamento” del parco auto circolante. Su AutoScout24, infatti, ben il 57% delle auto presenti è Euro 6, il 21% è ibrido ed elettrico e quasi sei auto su dieci hanno 5 anni o meno, dati ben al di sotto della media delle auto attualmente in circolazione in Italia.

La Fotografia a Livello Regionale del Parco Auto Circolante

Nel 2024, le elettriche “pure” rappresentano la quota minoritaria a livello nazionale (0,7%), e solo in Trentino-Alto Adige (2,8%), Valle d’Aosta (1,8%) e Toscana (1%) si raggiunge o si supera l’1% sul totale di auto in circolazione.

Se si considerano invece le ibride ed elettriche insieme (media nazionale del 7,7% del totale), al primo posto troviamo la Valle d’Aosta con il 25,7% delle vetture circolanti nella regione, seguita dal Trentino-Alto Adige (22,1%). Al contrario, agli ultimi posti per l’adozione di queste tecnologie si collocano tutte le regioni del Sud, tra cui la Campania (2,8%), il Molise e la Sicilia (entrambe al 3,1%).

La Situazione per Classe di Emissioni

Per quanto riguarda la classe di emissioni, nel 2024 la percentuale più alta di vetture con basse classi ambientali (da Euro 0 a Euro 4) sul totale in circolazione si registra in Calabria (61,7%), Sicilia (61,1%) e Campania (60,2%). Le regioni più “virtuose” sotto questo aspetto sono la Valle d’Aosta (16,4%) e il Trentino-Alto Adige (19,3%).

Dal punto di vista quantitativo, per numero di vetture in circolazione Euro 4 o inferiori, ai primi posti troviamo la Lombardia (2.273.002 veicoli), la Campania (2.242.772) e la Sicilia (2.144.450).