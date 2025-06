La Fondazione Progetto Arca, da sempre impegnata nel fornire supporto concreto a persone in stato di povertà o senza dimora con la promessa “il primo aiuto sempre”, si conferma un partner fondamentale per PENNY Italia nel suo percorso di responsabilità sociale, identificato con l’hashtag #VIVIAMOSOSTENIBILE, volto all’aiuto responsabile delle comunità in cui è presente.

Volontari nei Punti Vendita: Un Aiuto Concreto fino al 21 Giugno

Fino al 21 giugno, in numerosi punti vendita di PENNY Italia, i clienti avranno l’opportunità di incontrare i volontari della fondazione, facilmente riconoscibili dalla loro tradizionale pettorina. Sarà un’occasione per conoscere da vicino le attività di Progetto Arca e, per chi lo desidera, offrire un contributo per sostenere chi si trova in difficoltà.

Le principali città coinvolte in questa iniziativa includono Torino, Milano, Napoli, Genova, Catania, Biella, Rapallo, e molte altre località su tutto il territorio nazionale.

La Visione di PENNY: la Spesa come Gesto di Valore Sociale

Paola Monica Dimaggio, nella foto, Sustainability Manager di PENNY, ha così commentato l’iniziativa: «Questa iniziativa rientra nell’impegno continuo di PENNY verso la responsabilità sociale e la vicinanza alle comunità locali. Crediamo che anche un gesto semplice e quotidiano, come fare la spesa, possa diventare un’occasione per generare valore sociale». La collaborazione tra PENNY e Fondazione Progetto Arca sottolinea come la spesa quotidiana possa trasformarsi in un’azione di solidarietà, contribuendo attivamente al benessere delle persone più vulnerabili.