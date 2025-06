Novamarine, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni per i segmenti pleasure e professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato un passo significativo per la sua crescita. In data odierna, la Società ha sottoscritto con Cosmo Montaggi e Trasporti S.r.l. il contratto per l’ampliamento del sito produttivo di Su Arrasolu, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Un nuovo reparto in vetroresina per l’efficienza produttiva

Il contratto prevede la costruzione, da parte di Cosmo – azienda italiana specializzata in edilizia industriale e logistica – di un nuovo fabbricato di circa 5 mila metri quadrati. Questa nuova struttura sarà interamente dedicata alla lavorazione della vetroresina, un reparto chiave per la produzione delle imbarcazioni Novamarine. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine del 2025 e sarà finanziato in parte con i proventi raccolti durante la fase di IPO.

La scelta di costruire un nuovo fabbricato, di dimensioni significativamente maggiori rispetto all’iniziale progetto di estensione dell’attuale reparto (che prevedeva circa 1,5 mila metri quadrati), è strategica. Questa decisione permetterà a Novamarine di integrare carroponti, migliorando l’efficienza operativa e riducendo la durata complessiva del processo produttivo. Una riduzione dei tempi di lavorazione che si tradurrà in un aumento della capacità produttiva, pienamente in linea con la strategia di sviluppo annunciata in fase di IPO, volta a soddisfare la crescente domanda del mercato.

Per garantire la continuità operativa durante i lavori, la Società ha già individuato uno spazio idoneo all’interno del cantiere di Su Arrasolu dove trasferire temporaneamente le lavorazioni della vetroresina.

Prospettive future: un sito dedicato al segmento professional

Guardando al prossimo futuro, Novamarine ha già pianificato la creazione di un ulteriore nuovo sito produttivo, sempre all’interno del cantiere di Su Arrasolu, che sarà esclusivamente dedicato allo sviluppo delle imbarcazioni del segmento professional. Questa mossa consentirà di separare completamente le linee produttive destinate al segmento pleasure da quelle dedicate al segmento professional, ottimizzando ulteriormente i flussi di lavoro.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: «Siamo orgogliosi di annunciare ufficialmente l’avvio dei lavori di ampliamento e rinnovo dello stabilimento di Su Arrasolu. Per noi rappresenta uno dei principali obiettivi che ci siamo prefissati prima del percorso di IPO, e soprattutto una conferma della nostra volontà di creare un sito di produzione all’avanguardia e capiente, in grado di rispondere alle esigenze della nostra clientela. Siamo certi che questo ci permetterà già dai prossimi anni di incrementare le nostre prestazioni, in favore di un posizionamento sempre più strategico di Novamarine sul mercato di riferimento e di una crescita della società dal punto di vista industriale».

Si ricorda che Novamarine è proprietaria del cantiere navale Su Arrasolu, che ricopre un’area totale di circa 33 mila metri quadrati, comprese le aree esterne, interamente dedicate alla produzione di imbarcazioni Novamarine per entrambi i segmenti. Le attività di manutenzione e rimessaggio sono invece svolte da Novamarine Service S.r.l. presso il cantiere di Cala Saccaia, attualmente in locazione.