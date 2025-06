Un volo American Airlines con 276 passeggeri a bordo partito da Filadelfia, Stati Uniti, e diretto a Napoli è stato dirottato all’ultimo a Roma Fiumicino perché la compagnia aerea si è dimenticata di compilare e inviare un foglio alle autorità italiane privando così il jet dell’autorizzazione ad atterrare nel capoluogo campano. La deviazione — raccontata per prima sui social da un profilo specializzato — viene confermata da due fonti a conoscenza del «disguido» che svelano al Corriere anche i veri motivi.

La partenza

Il volo American Airlines AA780 decolla dall’aeroporto di Filadelfia, Pennsylvania, alle 19.42 locali del 2 giugno (l’1.42 di notte del 3 giugno in Italia) con destinazione Capodichino. La prima anomalia che balza all’occhio — leggendo le caratteristiche dei velivoli impiegati per quella rotta — è che stavolta invece del Boeing 787-8 viene utilizzato il 787-9, stesso esemplare ma di poco più grande. Da quanto si apprende, infatti, all’ultimo si decide di cambiare aereo.

La scoperta

Il viaggio prosegue senza problemi e alle 8.47 del mattino (ora italiana) del 3 giugno il jet entra nello spazio aereo italiano. Sono passate oltre sette ore e fino a questo momento nessuno segnala criticità di alcun tipo. Alle 8.56 i piloti iniziano la discesa verso Napoli. È in quel momento che dall’Italia — sia lato aeroportuale, sia lato autorità — notano che sta arrivando a Capodichino un aereo che non ha tutti i documenti in regola.

Il foglio mancante

Secondo quanto spiegano le fonti al Corriere a mancare sarebbe stato un documento, chiamato «safety assesment» o «Arff» (Aircraft rescue and fire fighting), che i vettori devono consegnare agli aeroporti e alle autorità dell’aviazione civile per ogni specifico modello di aereo che intendono utilizzare in ogni dato scalo. In assenza di quello — viene spiegato — il piano di volo può essere anche approvato, ma compete ai profili interni all’aviolinea assicurarsi che sia tutto in regola.

La richiesta di deviare

Da quanto risulta American Airlines ha regolarmente presentato il documento per il Boeing 787-8 (usato per la tratta in questione), ma non per il 787-9. E così viene invitato a proseguire verso il primo aeroporto «alternato» che è quello di Roma Fiumicino. Alle 9.08 il jet devia verso lo scalo e trentaquattro minuti dopo l’aereo tocca la pista del principale impianto capitolino.

Lo scambio di aerei

La storia non finisce qui però. Perché a quel punto American Airlines decide di scambiare gli aerei presenti in Italia. Il volo AA781 Napoli-Filadelfia del 3 giugno viene cancellato. Il Boeing 787-8 presente a Fiumicino — arrivato la mattina del 3 giugno da Chicago — viene mandato a Napoli ma soltanto il 4 giugno per consentire all’equipaggio di riposare, come previsto per legge, e poi decolla per Filadelfia. Mentre il Boeing 787-9 erroneamente mandato a Napoli e poi dirottato a Fiumicino viene usato per effettuare la tratta Roma-Chicago già il 3 giugno.

La conferma del vettore

«Il volo 780 di American Airlines, partito da Filadelfia il 2 giugno, è stato dirottato su Roma Fiumicino a causa di limitazioni operative», conferma via e-mail al Corriere Ethan Klapper, portavoce della compagnia statunitense. «I passeggeri hanno proseguito il viaggio da Fiumicino a Napoli in autobus, e ci scusiamo con loro per questo disagio». Klapper non ha voluto fornire ulteriori informazioni su passeggeri e cause. Nessuna spiegazione nemmeno da Gesac, la società di gestione dello scalo partenopeo.

Leonard Berberi, corriere.it