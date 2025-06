Medifirm Intelledge Global Pvt. Ltd. annuncia il lancio ufficiale della sua piattaforma di punta, migpharmaintel.com, accompagnata da una suite completa di servizi volti a rivoluzionare i processi decisionali nel settore farmaceutico e delle scienze della vita. Con un focus sull’analisi basata sull’intelligenza artificiale, la consulenza sanitaria e la strategia globale, l’azienda si propone di ridefinire l’intelligenza farmaceutica per il ventunesimo secolo.

Il cuore dell’innovazione: la piattaforma MIG PharmaIntel

Al centro dell’offerta di Medifirm Intelledge si trova la MIG PharmaIntel Platform, un ambiente guidato dall’AI progettato per fornire accesso a insight di mercato in tempo reale, database di farmaci, analisi predittive e strumenti avanzati di previsione. Questa piattaforma è pensata per dotare professionisti del settore, investitori e consulenti della chiarezza, velocità e precisione necessarie per il successo, sia che si tratti di condurre studi clinici, lanciare un nuovo farmaco o valutare un’espansione internazionale.

Le sue funzionalità chiave includono:

Market Intelligence : tracciamento competitivo in tempo reale e rilevamento automatico delle tendenze.

: tracciamento competitivo in tempo reale e rilevamento automatico delle tendenze. Sales & Business Analytics : metriche di performance, previsioni di ricavo e analisi della penetrazione di mercato.

: metriche di performance, previsioni di ricavo e analisi della penetrazione di mercato. Advanced AI Capabilities : modellazione predittiva, previsioni statistiche e supporto alla pianificazione strategica.

: modellazione predittiva, previsioni statistiche e supporto alla pianificazione strategica. Global Drugs Database: oltre 156.847 record farmaceutici verificati con dati clinici, regolatori e di mercato, consultabili, filtrabili ed esportabili in tempo reale.

Servizi integrati per un settore in evoluzione

Accanto alla piattaforma, Medifirm Intelledge Global offre un’ampia gamma di servizi di consulenza, ricerca e soluzioni basate su AI/ML, pensati per clienti globali nel settore sanitario e farmaceutico. Questi servizi includono:

Consulenza per le Scienze della Vita e la Sanità : dalla pianificazione strategica al supporto per l’accesso al mercato e la conformità normativa, fino ai modelli di cura centrati sul paziente.

: dalla pianificazione strategica al supporto per l’accesso al mercato e la conformità normativa, fino ai modelli di cura centrati sul paziente. Servizi di Ricerca di Mercato : intelligence di mercato, analisi della concorrenza, report sulle aree terapeutiche e previsioni globali.

: intelligence di mercato, analisi della concorrenza, report sulle aree terapeutiche e previsioni globali. Soluzioni AI/ML e Crescita Strategica : intelligenza farmaceutica potenziata dall’AI, chatbot personalizzati, integrazione tecnologica e supporto alla scoperta di farmaci basata sull’AI.

: intelligenza farmaceutica potenziata dall’AI, chatbot personalizzati, integrazione tecnologica e supporto alla scoperta di farmaci basata sull’AI. Servizi di Consulenza Completi: advisory per fusioni e acquisizioni, strategie di ingresso e espansione nei mercati globali, gestione del cambiamento e modelli di coinvolgimento degli stakeholder.

L’organizzazione di Medifirm Intelledge si articola in un team di leadership per la direzione strategica, una divisione di consulenza per l’advisory sanitario, un’area di ricerca e analisi per la scienza dei dati e l’AI, e un settore operations & support per la consegna dei progetti e l’assistenza clienti.