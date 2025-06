In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, indetta l’8 giugno dalle Nazioni Unite, la Federazione Italiana Nuoto (FIN) stringe una importantissima alleanza con il parco Zoomarine. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di tutelare gli ecosistemi marini e salvare le nostre acque anche attraverso piccole azioni quotidiane, come evitare l’uso della plastica e mettere in atto un’efficace operazione di riciclo.

Testimonial della giornata sarà il pluripremiato campione Massimiliano Rosolino, nella foto, che suggerirà alcune semplici pratiche a favore dell’ambiente per dare risalto alle azioni sostenibili che ognuno può mettere in atto. Tra queste, mantenere le spiagge pulite quando andiamo in vacanza ed evitare di prelevare sabbia, conchiglie o pesci, azioni già vietate in molti paesi, tra cui l’Italia, dove sono previste sanzioni. Una giornata educativa, ma sempre dedicata al sano divertimento, grazie alle attrazioni presenti nel parco e alle numerose attività formato famiglia.

Sicurezza in Acqua: Il Ruolo Cruciale degli Assistenti Bagnanti

La Federazione Italiana Nuoto, per l’occasione, si occuperà anche di evidenziare l’importanza della sicurezza in acqua. Al mare o in piscina, non è importante solo sapere nuotare ma anche osservare comportamenti responsabili verso il prossimo. Un team di assistenti bagnanti scenderà, quindi, in acqua allo Stadio dei Tuffatori per dare vita ad una serie di dimostrazioni di salvaguardia della vita in acqua.

Da quest’anno, la FIN, attraverso il progetto “Spiagge Sicure” con il SIB (Sindacato Italiano Balneari), ha come focus principale la valorizzazione di questo ruolo. Gli assistenti bagnanti, infatti, svolgono un compito di imprescindibile utilità sociale, soprattutto attraverso il controllo degli oltre 8.000 chilometri di coste marine, lacuali e fluviali che caratterizzano la nostra penisola. L’obiettivo è porre fine alle tragiche notizie di morti per sommersione e annegamento in ambienti pubblici e privati che accompagnano il periodo estivo.

Nuoto d’Élite a Settecolli: Sport e Sostenibilità

Inoltre, attraverso Massimiliano Rosolino, ci tufferemo anche nella 61esima edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di nuoto, che dal 26 al 28 giugno si svolgerà a Roma allo Stadio del Nuoto. L’evento vedrà la partecipazione di alcune star dello sport come Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri e i campioni della staffetta 4×100 stile libero, Simona Quadarella e Benedetta Pilato, pronti a sfidare il mondo del nuoto dopo le medaglie olimpiche conquistate a Parigi. Un motivo in più per non perdere la Giornata Mondiale degli Oceani a Zoomarine, dove sport e sostenibilità si uniscono per sottolineare la particolare attenzione alla cultura acquatica, alla prevenzione dei pericoli e, di conseguenza, alla sicurezza nelle acque libere, lacuali e fluviali, così come in piscina, per salvare il nostro futuro.