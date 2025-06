Questo weekend segna l’inizio della stagione balneare, e con l’arrivo del caldo si fanno sentire i primi aumenti dei prezzi. Secondo il monitoraggio dell’osservatorio nazionale, in collaborazione con la Fondazione Isscon, i costi medi aumentano del 2,3% rispetto al 2024. Negli ultimi tre anni, i servizi balneari hanno registrato un incremento complessivo dell’8%.

A livello nazionale, è soprattutto il costo giornaliero ad aumentare (+3%). Anche il noleggio di pedalò, sup e canoe, sempre più richiesto dai bagnanti, registra un incremento del 2%, dopo il balzo record del 10% dello scorso anno. Rimane invece invariato il costo dell’abbonamento stagionale, il quale è in declino tra le preferenze degli italiani.

Federconsumatori ha osservato: “Pur trattandosi di aumenti contenuti, non si applicano ovunque. La regione con i maggiori aumenti è la Sicilia, la quale, sebbene presenti costi medi relativamente contenuti rispetto al resto d’Italia, registra un incremento del 6% rispetto al 2024. Segue la Sardegna, con un +4%, e Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata e Liguria, tutte con un +3%.”

La nota evidenzia: “La difficoltà dei bilanci familiari, anche quest’anno, porta i cittadini a cercare soluzioni per risparmiare, come ad esempio usufruire del servizio spiaggia per un periodo più breve: sono numerosi, infatti, i lidi che propongono formule happy hour o mezza giornata, che partono dopo le 14:00 o solo al mattino, a costi che possono arrivare fino alla metà del prezzo applicato per l’intera giornata. Ci sono anche altre strategie e app utilizzate per risparmiare, che consentono di mettere a disposizione di altre persone, durante il tempo in cui non si è presenti in spiaggia, le attrezzature a prezzo scontato. È possibile risparmiare anche grazie ai pacchetti all inclusive, che combinano diversi servizi: spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio di canoe o sup, con prezzi che variano da 35 a 50 euro.”