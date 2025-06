Emergono solide basi di cooperazione, unite e pronte a fronteggiare le transizioni economiche, sociali e ambientali dall’assemblea 2025 della Federazione Trentina della Cooperazione, intitolata “Comunità cooperative per le sfide del futuro”. Si tratta di un sistema che coinvolge oggi 429 imprese, oltre 300.000 soci, oltre 23.000 lavoratori, di cui più di 1.500 sono persone fragili, 3.000 amministratori di beni comuni, con investimenti sul territorio pari a 800 milioni di euro, e un valore della produzione di 3,9 miliardi di euro. Il patrimonio complessivo ammonta a 4 miliardi di euro, con 53.000 ettari coltivati e pascolivi, 376 negozi di consumo, 278 sportelli bancari e 130 cooperative attive nel mercato del lavoro e dei servizi.

Al centro dell’assemblea, la relazione del presidente Roberto Simoni, il quale ha sottolineato come il 130° anniversario della Federazione, che si celebrerà a novembre, non rappresenti solo un traguardo, ma un’opportunità per rinvigorire il senso di appartenenza, coerenza e coraggio.

L’assemblea delle cooperative socie ha approvato il bilancio della Federazione, che presenta una buona solidità patrimoniale (34,6 milioni di euro in mezzi propri) e dispone di liquidità adeguata per far fronte a tutti i propri impegni economici e finanziari. Tale documento si chiude con un utile netto di 362 mila euro, a fronte di ricavi pari a 20,3 milioni di euro e costi di 19,9 milioni.

Nel 2024, la Federazione, come esposto dal direttore generale Alessandro Ceschi, ha proseguito le attività ordinarie (quali revisioni, consulenza sindacale, legale, fiscale, contabile e amministrativa, internazionalizzazione, formazione, comunicazione…), e ha puntato anche sull’innovazione. Tra le iniziative, si segnala l’espansione della piattaforma inCooperazione, con l’adesione di 108 cooperative e l’introduzione di nuove funzionalità, oltre alla creazione di una struttura dedicata per migliorare il contatto con le associate e rispondere meglio ai loro bisogni. Si è altresì lavorato per supportare la nascita di nuove Cer, che attualmente sono 9. Nel 2024, la Federazione ha ottenuto la Certificazione di Genere secondo la prassi Uni PdR 125/22 e la certificazione internazionale ‘Great Place to Work’, riconoscimento delle migliori aziende in cui lavorare sia in Italia che nel mondo.

