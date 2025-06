Un evento senza precedenti sta per animare la Calabria: il “Merano Wine Festival Calabria – Essenza del Sud”. Ospitato per la prima volta tra le vigne secolari del Gaglioppo, questa rassegna enogastronomica mira a svelare all’Italia e al mondo l’immagine autentica e il potenziale di sviluppo di una regione straordinaria. L’iniziativa, che si terrà da oggi al 9 giugno a Cirò e Cirò Marina, in provincia di Crotone, è stata presentata con grande entusiasmo dall’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

Un Omaggio alla Calabria: Culla dell’Antica Enotria

Secondo l’assessore Gianluca Gallo, questo evento è un’occasione per “riempire di contenuti inediti all’Italia e al mondo l’immagine, il senso e la prospettiva di sviluppo della vera straordinarietà della nostra regione, così come disegnata ed evocata dai suoi Marcatori identitari distintivi (MID), da tutto ciò che puoi trovare solo qui da noi”.

Gallo ha sottolineato che la tre giorni nel cuore dell’antica Enotria, culla dei Choni (cugini degli Enotri), vuole essere molto più di una semplice rinascita vitivinicola. “Quello che si appresta ad essere vissuto – aggiunge – noi ci auguriamo da ciascun calabrese, nei prossimi giorni, da sabato 7 a lunedì 9 giugno, nel cuore dell’antica Enotria, nella culla dei Choni, cugini degli Enotri, terra magnetica e capace di condividere esperienze ed emozioni diverse, non è e non vuole essere soltanto la rinascita vitivinicola di questa parte preziosa e predominante della Magna Graecia; non sintetizza soltanto il lavoro di squadra che abbiamo voluto e saputo mettere in campo per rendere omaggio, attraverso un brand prestigioso ed autorevole su scala internazionale, ad una delle regioni vinicole considerate oggi tra le più sorprendenti d’Italia e d’Europa; non fa soltanto il paio culturale con l’altra grande scommessa ingaggiata, vinta e pronta a riesplodere nelle prossime settimane del Vinitaly nella terra dell’antico impero di Sybaris”.

Degustazioni ed Eccellenze da Tutto il Mondo

La rassegna offrirà una tre giorni intensa dedicata alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche calabresi, tra degustazioni e approfondimenti. L’evento vedrà la partecipazione di 171 cantine, delle quali 115 calabresi e le altre provenienti da tutta Italia, oltre a Moldavia e Georgia.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla comunicazione e alla promozione, con la presenza di 40 giornalisti accreditati. Questi professionisti del settore provengono non solo dall’Italia, ma anche dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall’Austria, dalla Gran Bretagna e dalla Svizzera, a testimonianza del respiro internazionale dell’iniziativa.