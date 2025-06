L’Emilia Romagna si distingue nell’estate del 2025 per i prezzi vantaggiosi delle sue strutture ricettive, mentre le mete balneari della Sardegna continuano a registrare i costi più elevati. Questo è quanto emerge da una ricerca condotta da Assoutenti, che ha analizzato le spese delle famiglie che stanno pianificando le vacanze estive. L’analisi dei dati è stata resa pubblica in anteprima.

Una famiglia con due figli che decide di trascorrere una settimana di vacanza a ridosso di Ferragosto (dal 9 al 16 agosto) in un hotel a 3 stelle si trova a spendere, prenotando ora, un minimo di 1.030 euro a Rimini, 1.498 euro a Riccione e 1.512 euro a Milano Marittima – spiega Assoutenti. Chi sceglie la Toscana deve considerare una spesa minima di oltre 1.600 euro a Lido di Camaiore e Viareggio, cifra che sale a 2.226 euro per Marina di Pietrasanta. I prezzi variano anche in Liguria: a Rapallo per la medesima settimana bastano 1.610 euro, mentre a Santa Margherita Ligure il costo per una famiglia tipo cresce fino a 3.551 euro.

Circa 1.500 euro è la spesa necessaria per una settimana in hotel nel Veneto (a Lido di Jesolo e Caorle), mentre in Friuli (a Lignano Sabbiadoro e Grado) il budget supera leggermente i 1.800 euro. Se si opta per la Puglia, prevedere un costo minimo di circa 1.700 euro per Gallipoli o Otranto è essenziale.

Il quadro cambia in modo significativo – evidenzia l’associazione – se si scelgono mete più esclusive: a San Vito Lo Capo e Cefalù (in Sicilia), 7 notti in hotel costano per una famiglia di 4 persone poco più di 2.000 euro, mentre a Sorrento si parte da 2.051 euro, 2.264 euro ad Amalfi, e si arriva a 2.681 euro a Baja Sardinia, 2.870 euro a Golfo Aranci, e 3.015 euro a San Teodoro. Questi dati confermano la posizione della Sardegna come la regione con le tariffe più elevate in Italia per le strutture alberghiere.

Un’altra nota dolente riguarda i costi dei traghetti. La stessa famiglia che decide di viaggiare via mare con l’auto, senza cabina e partendo l’8 agosto per tornare il 16, spenderà 1.343 euro sulla tratta Civitavecchia-Olbia, 1.363 euro sulla Genova-Porto Torres, 1.197 euro per Livorno-Olbia, 1.005 euro per Civitavecchia-Porto Torres, e 678 euro per il collegamento da Napoli a Palermo e ritorno. Assoutenti denuncia che per le tratte monitorate, le tariffe sono aumentate in media del +9,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, dopo gli forti aumenti post-Covid, quest’anno i rincari per lettini e ombrelloni risultano contenuti in tutto il territorio nazionale. Il costo giornaliero per l’affitto di un ombrellone e due lettini, sebbene variabile a seconda della località e del livello dello stabilimento, è in crescita tra il 3% e il 5% rispetto all’anno precedente, mentre gli abbonamenti mensili e stagionali aumentano di circa il 6%.

“Le vacanze degli italiani – dichiara il presidente Gabriele Melluso – stanno diventando sempre più costose, rappresentando un vero e proprio salasso per molte famiglie. La ripresa del turismo in Italia e l’aumento delle presenze da parte degli stranieri hanno spinto gli operatori ad applicare continui aumenti delle tariffe, che non sembrano giustificati né da fattori come il caro-energia e l’inflazione, né dai maggiori costi per le strutture ricettive e le aziende di trasporto. Questa situazione modifica radicalmente le abitudini degli italiani, che, come già osservato l’anno scorso, per ridurre le spese legate alle vacanze estive, rinunciano a vacanze lunghe di 10 o 14 giorni, optando per viaggi più brevi e più frequenti distribuiti nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono decisamente più vantaggiose.”