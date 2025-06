Il Regolamento sul metano rappresenta una tappa fondamentale negli sforzi dell’Unione Europea per ridurre le potenti emissioni di gas serra, migliorare la trasparenza del mercato energetico e proteggere la salute pubblica. Promuovendo la neutralità climatica e la sicurezza energetica, la sua adozione ha inviato un forte segnale dell’impegno dell’Europa a guidare la lotta alle emissioni di metano, uno dei gas serra più potenti responsabili del riscaldamento globale a breve termine.

Tuttavia, Environmental Defense Fund Europe (EDF Europe, nella foto il presidente Yannis Vardakastanis) esprime profonda preoccupazione per la bozza di conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea, che suggerisce la possibilità di riaprire il Regolamento sul metano nell’ambito di una più ampia iniziativa “Energy Omnibus”. EDF Europe esorta fermamente gli Stati membri dell’UE a respingere qualsiasi riferimento del genere o tentativo di ritardarne l’attuazione.

I Rischi di una Revisione Prematura

Una revisione anticipata del Regolamento rischierebbe di creare confusione, ritardare la conformità e indebolire la certezza normativa. Ciò invierebbe segnali contrastanti sia alle autorità di regolamentazione che alle aziende, molte delle quali stanno già investendo per soddisfare i requisiti del Regolamento. Compromettere tali progressi non solo danneggerebbe gli obiettivi climatici dell’Europa, ma eroderebbe anche la capacità dell’UE di utilizzare il suo potere di mercato, in quanto maggiore importatore mondiale di combustibili fossili, per imporre standard più rigorosi sul metano oltre i suoi confini. L’impatto del Regolamento dipende in larga misura da solide disposizioni in materia di importazioni: indebolirle ora limiterebbe l’influenza globale dell’Europa in un momento critico.

Un Regolamento Basato sulla Scienza e Pronto per il Futuro

Il Regolamento UE sul metano è basato sulla scienza e su pratiche consolidate. Esso codifica efficacemente l’Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, richiedendo agli operatori di segnalare le emissioni sulla base di misurazioni dirette equivalenti ai livelli 4 e 5 dell’OGMP. Questo approccio genera inventari delle emissioni più accurati, getta le basi per riduzioni durature e invia un chiaro segnale all’industria affinché investa in solidi sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) prima del raggiungimento dei limiti di intensità di metano del 2030. Con quasi la metà delle importazioni di petrolio e gas dell’UE già allineate all’OGMP 2.0 o alla Oil & Gas Decarbonisation Charter (OGDC), questo Regolamento si basa sullo slancio esistente. Per garantire un’attuazione sicura, è necessario chiarire i malintesi, piuttosto che riaprire la legge.

Inoltre, il Regolamento è pronto per il futuro. Consente l’integrazione con il monitoraggio satellitare delle emissioni, come i dati di MethaneSAT e altri strumenti avanzati di telerilevamento. Queste tecnologie offrono una trasparenza senza precedenti e supporteranno sia l’applicazione delle norme che la rendicontazione pubblica, garantendo che ciò che viene misurato venga poi gestito al meglio.

L’Appello di EDF Europe: Mantenere la Rotta

EDF Europe esorta i leader dell’UE a mantenere la rotta. L’UE ha un’opportunità unica per aumentare l’ambizione globale su questo tema attraverso i suoi standard e la sua diplomazia. Il Regolamento sul metano è un pilastro fondamentale della strategia europea per l’energia e il clima, essenziale per ridurre l’inquinamento, migliorare la resilienza e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi.

EDF Europe invita gli Stati membri a opporsi a qualsiasi tentativo di riaprire o indebolire il Regolamento sul metano. È giunto il momento di concretizzarlo, non di smantellarlo.