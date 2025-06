Il Gruppo SOL, colosso italiano attivo nel settore dei gas tecnici e medicinali, ha inaugurato un nuovo impianto di frazionamento dell’aria presso lo stabilimento di Ranipet, nello stato federato del Tamil Nadu, in India. Questa operazione, portata avanti dalla controllata SOL India, segna un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza del Gruppo in un mercato cruciale.

Un Investimento Strategico per l’Espansione in India

L’ASU (Air Separation Unit), come viene chiamato questo tipo di impianto, rappresenta un investimento significativo per il Gruppo SOL, pari a oltre 19 milioni di euro. La costruzione è iniziata a luglio 2023 ed è stata completata secondo i più elevati standard di qualità e con l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, a riprova dell’impegno del Gruppo verso l’innovazione e l’efficienza.

L’inaugurazione odierna ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il Console Generale d’Italia a Bangalore, Alfonso Tagliaferri, e vertici del Gruppo SOL come Aldo Fumagalli Romario, Presidente di SOL S.p.A., e Giulio Lao Fumagalli Romario, project leader di SOL S.p.A., oltre a S.V. Venkatesan, Direttore di SOL INDIA, alle autorità locali e ai partner storici della società. Una presenza che sottolinea l’importanza strategica di questo progetto.

Produzione di Gas Essenziali per Industria e Medicina

L’impianto innovativo è destinato alla produzione di una vasta gamma di gas tecnici, industriali e medicinali. Tra questi figurano ossigeno, azoto e argon liquidi criogenici, ma anche ossigeno e azoto ad altissima purezza, questi ultimi particolarmente importanti per l’industria dei semiconduttori e dell’energia rinnovabile. Con oltre 90 applicazioni tecnologiche, i gas prodotti saranno commercializzati a clienti del settore medico, industriale e scientifico ubicati in Tamil Nadu e in tutto il sud-est della penisola indiana. Questa diversificazione dei prodotti e dei settori di applicazione è fondamentale per soddisfare le esigenze di un’economia in rapida crescita.

La Crescita di SOL in India: Un Percorso Consolidato

Il Gruppo SOL ha iniziato la sua avventura in India nel 2010, e da allora ha progressivamente rafforzato la propria presenza attraverso una serie di alleanze strategiche e investimenti mirati nel settore dei gas tecnici e medicinali. Opera attraverso SOL India, in partnership con la SICGIL della famiglia Dadabhoy di Chennai, e attraverso le società “Green ASU Plant” e “Bhuruka Specialty Gases”, in partnership con la famiglia S.N. Agarwal di Bangalore.

Nel 2024, il Gruppo SOL ha raggiunto in India un fatturato di 28 milioni di euro, impiegando oltre 230 persone nelle diverse attività sul territorio. Questo nuovo impianto, dunque, si inserisce in un percorso di crescita già consolidato, con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento come operatore primario per la produzione e distribuzione di gas industriali e speciali nel centro-sud dell’India, supportando lo sviluppo tecnologico e industriale locale.

Le Voci dei Protagonisti

Aldo Fumagalli Romario, Presidente e Amministratore Delegato di SOL, ha commentato: “L’inaugurazione del nuovo impianto a Ranipet rappresenta un momento di grande soddisfazione per il Gruppo SOL, a testimonianza della volontà di rafforzare la nostra presenza in India e contribuire attivamente allo sviluppo industriale e sostenibile del Paese. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, vogliamo supportare l’industria locale con soluzioni tecnologiche avanzate; dall’altro, intendiamo contribuire allo sviluppo sociale del territorio, generando occupazione qualificata e investendo in formazione. Desidero quindi ringraziare le autorità locali per il sostegno dimostrato, i nostri partner indiani per la fiducia reciproca e tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo nuovo importante progetto”.

Alfonso Tagliaferri, Console Generale d’Italia a Bangalore, ha aggiunto: “La continua espansione delle attività del Gruppo SOL in India è un chiaro esempio di come la strategia Make in India, promossa con determinazione dal Primo Ministro Modi, stia rafforzando le sinergie industriali tra i nostri due Paesi. Questo importante investimento da parte di un gruppo italiano di eccellenza, come SOL, conferma poi in particolare l’attenzione crescente dell’Italia verso il Sud dell’India e la volontà di contribuire concretamente al suo sviluppo industriale e tecnologico. La recente apertura del Consolato Generale d’Italia a Bangalore, che rappresenta un punto di riferimento per le numerose aziende italiane impegnate in questo quadrante del Paese e che si doterà presto anche di un Addetto Scientifico, va in questa direzione. La collaborazione tra i nostri due Paesi si basesu valori comuni di innovazione, qualità e sostenibilità, e sono certo che questo impianto porterà benefici tangibili alle comunità locali e a tutti i settori produttivi coinvolti”.