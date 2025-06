Il colosso scandinavo del lusso, NK Retail, parte del prestigioso grande magazzino NK, ha scelto NuORDER by Lightspeed come partner strategico per un’importante trasformazione digitale. L’obiettivo è rivoluzionare i processi di merchandising e acquisto, puntando sull’efficienza e sull’agilità per migliorare l’esperienza del cliente in negozio.

La Digitalizzazione al Servizio del Lusso

NuORDER by Lightspeed, piattaforma di commercio B2B leader nell’acquisto e nella vendita all’ingrosso, è stata selezionata per la sua capacità di supportare questa transizione. L’adozione della piattaforma consentirà a NK Retail di ottimizzare le proprie operazioni, permettendo ai team di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: offrire esperienze in negozio di alta qualità e orientate al servizio.

In un panorama globale caratterizzato dall’incertezza dei mercati per i rivenditori al dettaglio, strumenti come NuORDER by Lightspeed si rivelano fondamentali. La piattaforma abilita decisioni strategiche in materia di acquisti e pianificazione dell’assortimento basate su dati in tempo reale. La funzione NuORDER Assortments, in particolare, permette agli acquirenti di scrivere ordini con una velocità superiore del 60%, eliminando inefficienze e processi manuali che spesso rallentano la collaborazione con i marchi. Non solo, offre robuste funzionalità di rendicontazione e analisi, supportando acquirenti e marchi nel prendere decisioni basate sui dati e migliorando la narrazione e l’esperienza di merchandising per i clienti in negozio.

Le Voci dei Protagonisti: Efficienza e Customer Experience

Karin Edgren, responsabile acquisti di NK Retail, ha espresso il suo entusiasmo per questa partnership: “Per noi di NK Retail fornire un servizio eccezionale in negozio è al centro di tutto ciò che facciamo. Grazie alla partnership con NuORDER, i nostri acquirenti possono lavorare in modo più efficiente e prendere decisioni migliori, il che a sua volta consente ai nostri consulenti di vendita di servire meglio i nostri clienti proprio quando ne hanno bisogno. NuORDER semplifica il flusso di informazioni tra i nostri team, aiutandoci a mantenere il nostro impegno di offrire la migliore esperienza in negozio sul mercato svedese”.

Dall’altra parte, Chris Akrimi, nella foto, responsabile dei ricavi di NuORDER by Lightspeed, ha sottolineato la crescente domanda di soluzioni digitali nella regione: “Nella regione scandinava, i rivenditori al dettaglio chiedono sempre più spesso soluzioni che consentano loro di prendere decisioni basate sui dati in modo più rapida. Ciò riflette il loro impegno a essere all’avanguardia nella digitalizzazione, sostenendo al contempo i propri obiettivi di sostenibilità e fornendo un servizio clienti eccezionale. Il nostro team è ansioso di assistere NK Retail nella sua missione di semplificare i processi di acquisto, garantendo un approccio incentrato sul cliente attraverso un’esperienza in negozio di prim’ordine”.

Questa collaborazione segna un passo significativo verso un futuro del retail dove efficienza operativa e centralità del cliente vanno di pari passo, guidate dall’innovazione digitale.