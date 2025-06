Pirelli rafforza il proprio legame con il mondo dello sport, in particolare con le discipline invernali, annunciando la sua nuova veste di Olympic and Paralympic Partner di Milano Cortina 2026. Questa importante partnership, che durerà fino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali previsti tra febbraio e marzo del prossimo anno in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, è stata formalizzata oggi da Pirelli e Fondazione Milano Cortina 2026.

Pneumatici Pirelli per la Flotta dei Giochi Invernali

L’accordo prevede un ruolo cruciale per Pirelli: l’azienda sarà infatti il fornitore esclusivo di pneumatici invernali per l’intera flotta di auto. Questa flotta sarà composta dai veicoli messi a disposizione da Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati, che ricoprono il ruolo di Automotive Premium Partner.

Per assicurare la massima efficienza e sicurezza, Pirelli non si limiterà alla fornitura: metterà a disposizione anche un servizio di assistenza completo in caso di foratura o necessità di riparazione. Questo servizio sarà attivo in tutti i cluster dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e lungo i percorsi che condurranno alle diverse sedi di gara, garantendo così una copertura capillare e tempestiva.

L’Orgoglio di Pirelli per un Evento di Rilievo Mondiale

Andrea Casaluci, nella foto, CEO di Pirelli, ha espresso grande soddisfazione per questa partnership: “Essere Olympic and Paralympic Partner di Milano Cortina 2026 ci consente di mettere in campo in un contesto di eccellenza i nostri prodotti invernali, segmento dove Pirelli è leader di mercato. Equipaggiamo infatti circa il 50% delle vetture premium e prestige che montano pneumatici winter dedicati superiori ai 18″. Siamo anche orgogliosi di sostenere un evento dal grande valore sportivo che accende i riflettori di tutto il mondo sul nostro Paese”.

Queste parole sottolineano non solo la leadership di Pirelli nel segmento dei pneumatici invernali ad alte prestazioni, ma anche il forte senso di orgoglio nazionale nel sostenere un evento di tale portata, capace di generare una visibilità globale per l’Italia.

Eccellenza Italiana al Servizio dei Giochi

Dall’altra parte, Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, ha evidenziato il valore aggiunto di questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Pirelli, un’eccellenza italiana che si è distinta a livello globale per innovazione, tecnologia e stile. Riconosciamo a Pirelli un ruolo fondamentale nel successo e nella reputazione dell’industria italiana, grazie ai suoi prodotti e al suo storico legame con lo sport e i grandi eventi internazionali, capaci di offrire una visibilità unica. Questa partnership valorizza l’eccellenza dei prodotti Pirelli e il loro contributo fondamentale al buon funzionamento dell’evento. La qualità e l’innovazione che contraddistinguono la loro offerta saranno un elemento chiave per la gestione efficiente e sicura di aspetti cruciali dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026”.

Il commento di Varnier evidenzia come la scelta di Pirelli non sia casuale, ma basata sulla sua reputazione consolidata nel settore, sulla sua capacità di innovazione e sul suo forte legame con il mondo dello sport, fattori che la rendono un partner ideale per garantire il successo e la sicurezza dei Giochi.

Pirelli e lo Sport: Una Lunga Tradizione

È importante ricordare che il legame tra Pirelli e lo sport non si limita alle discipline invernali. L’azienda vanta una lunga e gloriosa tradizione di sostegno allo sport, che spazia dal calcio alla vela, dal tennis al motorsport. In quest’ultimo ambito, Pirelli è attiva dal lontano 1907 e compete in oltre 350 competizioni automobilistiche, configurandosi come un attore primario e riconosciuto a livello globale nel contesto sportivo. Questa vasta esperienza nel mondo delle competizioni garantisce a Pirelli un’expertise unica nel settore dei pneumatici ad alte prestazioni, un elemento fondamentale per un evento come Milano Cortina 2026.